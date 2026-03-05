İş insanları tecrübelerini öğrencilerle paylaştı

Etkinliğe konuşmacı olarak DİTAV Başkanı ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Ferudun Gündüz, Vergi Başmüfettişi Rıdvan Arslan ve Marvista İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Bulut katıldı. Konuklar, mesleki deneyimlerini ve kariyer yolculuklarında karşılaştıkları süreçleri öğrencilerle paylaşarak gençlere yol gösterici tavsiyelerde bulundu.

Program boyunca öğrenciler, merak ettikleri soruları doğrudan konuklara yöneltme imkânı buldu. Samimi bir ortamda gerçekleşen etkinlikte; kariyer planlaması, doğru meslek seçimi ve gelecek hedefleri üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirildi.

Etkinlik, öğrencilerin meslekler hakkında daha yakından bilgi edinmesine ve gelecek vizyonlarını geliştirmesine katkı sağladı. Programın hazırlanmasında emeği bulunan ve moderatörlük görevini üstlenen Matematik Öğretmeni Serdar Yüce, Okul Müdürü Müjde Dolat, öğretmenler ve öğrenciler de organizasyonun başarılı şekilde gerçekleştirilmesinde önemli rol oynadı. Okul yönetimi, etkinliğe katılarak deneyimlerini paylaşan konuklara teşekkür etti.