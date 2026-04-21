İSATAG turizm haftasında yapısal sorunlara dikkat çekti

İstanbul Seyahat Acentaları Tanıtım ve Geliştirme Derneği (İSATAG), İstanbul merkezli seyahat acentalarının tanıtım, gelişim ve sektörel dayanışmasını güçlendirmek amacıyla faaliyet gösteren önemli sivil toplum kuruluşları arasında yer alıyor. Turizm Haftası kapsamında sektörün mevcut durumu ve çözüm bekleyen sorunları anlatan İSATAG Başkanı Aylin Özsavaş, turizmin yalnızca rakamlarla değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, özellikle seyahat acentalarının yaşadığı yapısal sorunlara dikkat çekti.

Turizm Haftası’nın sadece kutlama olarak görülmesinin sektördeki gerçek sorunları gölgelediğini belirten Özsavaş, “Turizm Haftası’nı yalnızca bir kutlama olarak değerlendirmek, sektörün içinde bulunduğu mevcut durumu ve acil çözüm bekleyen ihtiyaçlarını göz ardı etmek anlamına gelecektir. Oysa turizm, sadece elde edilen başarıların ve ulaşılan rakamların konuşulduğu bir alan değil; aynı zamanda bu başarıların arkasındaki emeğin, sorumluluğun ve sürdürülebilirliğin de ele alınması gereken çok boyutlu bir sektördür” dedi.

"Savaşlar, turizm sektörünü derinden etkilemektedir"

Küresel gelişmelerin sektörü doğrudan etkilediğini vurgulayan Özsavaş, “Savaşlar, jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizlikler turizm sektörünü derinden etkilemektedir. Bu süreçte en kırılgan yapıların başında seyahat acentaları gelmektedir. Artan maliyetler karşısında gelir dengesi bozulan, finansmana erişimde zorlanan ve operasyonel yükü her geçen gün ağırlaşan acentalar ciddi bir ekonomik baskı altında faaliyetlerini sürdürmeye çalışmaktadır” diye konuştu.

Sektörün çoğu zaman istatistikler üzerinden değerlendirildiğini ifade eden Özsavaş, “Turizm sektörü; çoğu zaman doluluk oranları, ziyaretçi sayıları ve gelir verileri üzerinden ele alınsa da bu verilerin oluşmasını sağlayan en önemli unsurlardan biri olan seyahat acentaları göz ardı edilmektedir” diye konuştu.

Seyahat acentalarının sahadaki en güçlü temsilciler olduğuna dikkat çeken Özsavaş, “Acentalar, hem destinasyonların tanıtımında hem de hizmet kalitesinin sürdürülebilirliğinde kritik bir rol üstlenmektedir. Ancak seyahat acentalarının karşı karşıya olduğu yapısal sorunların ele alınmadığı, sektörün sorunlarının hâlâ çözüme kavuşturulamadığı açıkça görülmektedir” ifadelerini kullandı.

Dijitalleşmenin beraberinde getirdiği risklere de değinen Özsavaş, “Son yıllarda hız kazanan dijitalleşme süreci yeni fırsatlar yaratmakla birlikte, kontrolsüz ve dengesiz büyüyen platformlar aracılığıyla haksız rekabet ortamını da beraberinde getirmiştir. Bunun yanı sıra artan operasyonel maliyetler, ekonomik dalgalanmalar ve mevcut mevzuattaki eksiklikler; seyahat acentalarının rekabet gücünü zayıflatmakta ve sürdürülebilirliklerini tehdit etmektedir” şeklinde konuştu.

Turizmin sürdürülebilirliği için acentaların önemine dikkat çeken Özsavaş, “Unutulmamalıdır ki güçlü bir turizm sektörü, ancak güçlü ve sürdürülebilir yapıya sahip seyahat acentaları ile mümkündür” dedi.