İşçiler ‘ücretlere zam yapılsın’ talebiyle meydanlara inecek

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı İrfan Kabaloğlu, Türk Metal Sendikası Bursa Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen basın açıklamasıyla bölgede yapacakları eylem planını paylaştı. Türk-İş’in Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Afyon temsilcilerinin de katıldığı basın açıklamasında konuşan Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı İrfan Kabaloğlu, 26 Ağustos’ta Çerkezköy’de, 3 Eylül’de de Zonguldak’ta meydanlara ineceklerini söyledi. Kabaloğlu, ülke olarak ekonomik anlamda zor bir dönemden geçildiğini belirterek, üyelerin, ücretli ve dar gelirlilerin alım gücünün her geçen gün azaldığını söyledi. “Açıklanan enflasyon oranlarının kabul edilecek hiçbir yanı kalmadı” diyen İrfan Kabaloğlu, “Türkiye gelir adaletsizliği ve eşitsizliğinde Avrupa’da birinci sırada geliyor. Emeği karşılığı aldığı ücretle geçinenlerin milli gelirden aldıkları pay küçülürken işveren payı her geçen gün artıyor. Zengin daha zengin, fakir daha fakirleşiyor. Büyük şehirlerde ortalama ev kiraları 15- 25 bin liranın üzerinde seyrediyor” dedi.

Kamu işyerlerinde iş barışının tesis edilmesi için ücretlerde dengenin ve adaletin sağlanması gerektiğini kaydeden Kabaloğlu, Türk-İş olarak, eylül ayı başlangıcı olan sözleşmelere yüzde 24.73 oranından düşük olmamak üzere düzenleme yapılmasını istediklerini söyledi. Yayımlanan tasarruf genelgesini de eleştiren Kabaloğlu, “Çalışan kesimin zorunlu harcamalarından tasarruf edilmesi söz konusu değildir” diye konuştu. 696 sayılı KHK ile kadroya geçenlerin kanundan doğan tüm haklarının verilmesi gerektiğini ifade eden İrfan Kabaloğlu, taşeron olarak çalışanların kadroya alınmasını istedi.

İlk eylem 26 Ağustos’ta Çerkezköy’de

Gelir adaleti sağlanabilmesi için en başta vergi sisteminde adalet sağlanması gerektiğine işaret eden Kabaloğlu, “Çok kazananlar çok vergi ödemelidirler. Ücretlilerin tabi olduğu vergi dilimleri gözden geçirilmeli, işçi ücretlerindeki vergi yüzde 15’te sabitlenmeli, çalışanlar için adalet sağlanmalıdır. İşçiler yılın başında aldıkları ücretleri yılın sonunda da aynı şekilde alabilmelidir. En düşük emekli maaşı ve asgari ücret insan onuruna yakışır bir yaşam sürmeyi mümkün kılacak şekilde belirlenmelidir. Kıdem tazminatı hakkımızın korunmasından sendikalaşmanın ve örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasına, işsizliğin ve kayıt dışının sona erdirilmesinden, iş sağlığı ve güvenliğine ve güvenceli işlere kadar birçok talebimiz bulunmaktadır” açıklamasını yaptı.

Eylem planını da açıklayan Kabaloğlu, bölge toplantılarını Trabzon ve Ankara ile Türk-İş bölge temsilciliklerinin bulunduğu diğer illerde de yapacaklarını aktardı. 20 Ağustos’ta 81 ilde basın açıklamaları düzenleneceğini belirten Kabaloğlu, şunları söyledi: “26 Ağustos’ta Çerkezköy ve 3 Eylül’de Zonguldak’ta kitlesel mitingler yapacağız. Ankara’da daha tarihi belli değil, büyük bir eylem yapmayı planladık. Çalışan kesim olarak nedeni olmadığımız ekonomik krizlerin ve yüksek enflasyonun bedelini ödemek istemiyoruz, kamuda ve özel sektördeki tüm işyerlerinde adil, insan onuruna yakışır ücretler, güvenli ve güvenceli çalışma koşulları ve iş barışı istiyoruz.”