Işık, “THY Minsk hattı 1,5 milyon yolcu potansiyeli oluşturuyor”

Adem Adıgüzel/Kocaeli

İstanbul–Türkiye ile Belarus arasındaki hava ulaşımının yeniden tesis edilmesine yönelik girişimler yoğunlaştı. Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul–Minsk seferlerini yeniden başlatması için hazırlıklar sürerken, hattın açılmasıyla birlikte turizm ve ticarette kayda değer bir hareketlilik öngörülüyor. DEİK Türkiye–Belarus İş Konseyi Başkanı Fatih Işık, Ekonomi Gazetesi Kocaeli Bölge Temsilcisi Sabiha Toprak’ın sorularını yanıtlayarak sürece dair bilgiler verdi.

“Bu hat ekonomik ve stratejik bir fırsat”

Uçuşların yeniden başlatılmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Işık, “Bu sadece bir uçuş hattı değil; aynı zamanda ekonomik, ticari ve stratejik açıdan çok katmanlı bir fırsat. Türkiye ile Belarus arasındaki ilişkilerde yeni bir ivme oluşturacaktır. Belarus hattı yeniden açıldığında Türk Hava Yolları sadece bir uçuş başlatmayacak; aynı zamanda 1.5 milyon yolculuk potansiyeline sahip yeni bir pazar inşa edecektir. Bu, turizmden ticarete kadar geniş bir kazanım anlamına geliyor” diye konuştu.

Işık, “2025 yılında Belarus’tan Türkiye’ye gelen turist sayısı yaklaşık 600–650 bin seviyesinde gerçekleşti. Uçuşların yeniden başlaması halinde bu rakamın 2026’da 1 milyon 200 bin ile 1 milyon 500 bin seviyesine ulaşması mümkündür. Şu anda bastırılmış bir talep var, ulaşım kolaylaştığında çok hızlı bir büyüme göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Belarus tarafı oldukça istekli”

Işık, “Hattın ekonomik boyutuna vurgu yapan Işık, “Bu hat yalnızca turizm açısından değil, aynı zamanda iş dünyası için de büyük fırsatlar barındırıyor. Business class yolcu talebi yüksek. Kimya, tarım ve sanayi ürünlerinde ciddi bir kargo potansiyeli var. Bu da hattın ‘yolcu + kargo’ modeliyle oldukça verimli olacağını gösteriyor. Belarus tarafı bu uçuşların yeniden başlaması için oldukça istekli. Devlet düzeyinde güçlü bir irade söz konusu. Sürecin hızlanması adına gerekli kolaylıkların sağlanabileceği yönünde net mesajlar alıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Avrupa kısıtlamaları Türkiye için fırsat”

Avrupa Birliği’nin Belarus’a yönelik yaptırımlarının etkisine değinen Işık, “Avrupa’daki kısıtlamalar, Türkiye için yeni ticaret fırsatları doğuruyor. Türkiye bu süreçte Belarus için önemli bir alternatif ortak haline geliyor. Uçuşların yeniden başlaması, ticari hacmi de doğrudan artıracaktır. Başlangıçta haftada 2–3 frekansla kademeli bir model uygulanabilir. Talebe göre artırılabilecek bu yapı, hem düşük riskli hem de sürdürülebilir bir büyüme sağlar” şeklinde konuştu.

“İstanbul’un uluslararası aktarma merkezi gücünü daha da pekiştirecektir”

Bölgesel gelişmelerin etkisine de değinen Işık, “Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler ve bazı hatlardaki daralma, İstanbul’u daha da ön plana çıkarıyor. Minsk hattının açılması, İstanbul’un uluslararası aktarma merkezi gücünü daha da pekiştirecektir” dedi.