Işın “Kütahya’da fabrikalara 20 bin işçi aranıyor”

Temel Akbaş/Kütahya

Kütahya Valisi Musa Işın, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, kentteki fabrikaların ciddi istihdam sorunu yaşadığını ifade etti. İşçi bulunamadığı için üretimin eksik kapasiteyle sürdürüldüğünü belirten Işın, ❝Bugün buraya 20 bin kişi gönderin, fabrikalarımıza alabiliriz. Kim iş arıyorsa gelsin, biz onları fabrikalara gönderelim❞ dedi.

İşçi bulunamadı, Hindistan’dan getirildi

Kütahya’da iş isteyen herkese çağrıda bulunan Vali Işın, ❝Kimse ‘işsizim, iş bulamıyorum’ demesin. Çok acı bir şey söylüyorum. Bir fabrikamız işçi bulamadığı için yakın zamanda Hindistan’dan 210 işçi getirdi. Burada günlerce 7 güvenlik görevlisi bulabilmek için köy köy dolaşıldı❞ ifadelerini kullandı.

Gençler mavi yakalı işlere mesafeli

İŞKUR verilerine de değinen Işın, kentte yaklaşık 3 bin kişinin iş aradığını belirterek, istihdam sorununun özellikle mavi yaka alanında yoğunlaştığını dile getirdi. Gençlerin çalışma tercihleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Işın, ❝Keşke biraz yokluk görseler, tarımda çalışsalar, hayvancılık yapsalar. Yeni nesil masada oturmak, beyaz yakalı olmak istiyor. Mavi yakalı olmak istemiyorlar❞ dedi.

Tekstil fabrikası üçte bir kapasiteyle çalışıyor

Geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği bir tekstil fabrikasını örnek gösteren Işın, söz konusu fabrikanın işçi yetersizliği nedeniyle üçte bir kapasiteyle çalıştığını, işletmede asgari ücretin üzerinde maaş verilmesine rağmen çalışacak işçi bulunamadığını vurguladı.