Işın Yılmaz, EBSO tarihinde ilk kadın Meclis Başkanı adayı oldu

EKONOMİ / İZMİR

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Başkan Yardımcısı Işın Yılmaz, Meclis Başkanlığına adaylığını açıkladı. Yılmaz, bu kararla EBSO tarihinde Meclis Başkanlığına aday olan ilk kadın oldu. 2009 yılından bu yana dört dönemdir EBSO Meclisinde görev yapan ve son üç dönemdir Meclis Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Işın Yılmaz, adaylık kararını EBSO 15. Meslek Komitesinin ortak kararı doğrultusunda aldığını söyledi.

Işın Yılmaz: “Kadın temsili güçlenmeli”

Yılmaz, mevcut EBSO Meclisinde yalnızca iki kadın üyenin bulunduğuna dikkat çekerek, kadınların iş dünyasının karar mekanizmalarında daha güçlü biçimde temsil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kadınların oda ve meslek kuruluşlarında yalnızca üye olarak değil, yönetici ve başkan adayı olarak da sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirten Yılmaz, “EBSO gibi köklü kurumlarda kadınların daha fazla temsil edilmesi gerektiğine inanıyorum. Kadınların yalnızca üyelik düzeyinde değil, karar mekanizmalarında ve başkanlık makamlarında da yer alması gerekiyor. Bu adaylığın genç kadın sanayicilere ve gelecek kuşaklara cesaret vermesini önemsiyorum” dedi.

Işın Yılmaz, EBSO Meclis Başkanlığı görevinde katılımcı, tarafsız, dürüst ve şeffaf bir yönetim anlayışını esas alacağını belirtti. EBSO Meclisinin tüm meslek gruplarının görüşlerinin eşit biçimde yansıtıldığı güçlü bir istişare zemini olması gerektiğini ifade eden Yılmaz, ortak akıl ve kurumsal uzlaşma vurgusu yaptı. Yılmaz, “Ben yalnızca bir meslek grubunun değil, tüm EBSO üyelerinin Meclis Başkanlığına adayım. Farklı sektörlerin sesini eşit biçimde duyuran, ortak aklı güçlendiren ve kurumsal yapıya değer katan bir yönetim anlayışıyla görev üstlenmeye talibim. EBSO’nun köklü birikimini geleceğe taşımak için üyelerimizin güvenine talibim” diye konuştu.