Işınsu Kestelli: “Küresel riskler üretim ve gıdada baskıyı artırıyor”

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

İzmir Ticaret Borsası (İTB) nisan ayı olağan meclis toplantısı, İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, dünya ekonomisinde yaşanan dalgalanmaların Türkiye ekonomisine etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Dünya ekonomisi zorlu bir eşikten geçiyor”

Küresel ekonomide yeni ve zorlu bir dönemin yaşandığını belirten Kestelli, özellikle enerji sektöründeki risklerin sanayi ve üretim üzerinde doğrudan etkili olduğunu ifade etti. Kestelli dünya ekonomisinin yeni ve zorlu bir eşikten geçtiğini, küresel risklerin en görünür ve en sarsıcı hissedildiği alanın enerji sektörü olduğuna dikkat çekerek enerjiye erişimde yaşanan her aksamanın sanayi, lojistik ağları ve tarımsal üretimi doğrudan etkilediğini ifade etti

Kestelli, küresel ekonomide artan belirsizliklerin tarım ve gıda piyasaları üzerindeki baskıyı derinleştirdiğini, küresel gıda fiyatlarının hızlı şekilde yükseldiğini söyleyerek yüksek faiz ortamında üretici ve tarımsal ticaret erbabı için ihtisas kredilerinin genişletilmesi gerektiğini belirtti. Kestelli aynı zamanda enerji ve gübre gibi temel girdilerde destek mekanizmalarının güçlendirilmesini talep etti.

Bölgesel gerilimler, ticaret yollarında yaşanan aksamalar ve artan maliyet baskılarının bu beklentilerin aşağı yönlü revize edilmesine neden olduğunu ifade eden Kestelli, “Enflasyon cephesinde ise kat edilmesi gereken mesafe hala çok uzun. Yılsonu enflasyon beklentisinin yüzde 28,6 seviyesinde olması, fiyat istikrarına ulaşma sürecinin kararlılık ve süreklilik gerektirdiğini açıkça ortaya koyuyor. Merkez Bankası’nın, tazyiklere rağmen sıkı duruşu önemli ama Nisan ayı verisi, dezenflasyon sürecinin başarısına dair önemli bir test olacak gibi görünüyor” diye konuştu.

Dünya Gıda ve Tarım Örgütü’nün gıda fiyat endeksindeki yükselişe işaret eden Kestelli, “Bu artış aylık bazda yüzde 2,4’e karşılık geliyor. Yılbaşında 124 seviyelerinde olan endeksin kısa sürede bu noktaya gelmesi, küresel gıda fiyatlarında yeniden ivmelenen bir artış eğilimini ortaya koyuyor. Artış tüm ürün gruplarına yayılıyor ancak dengeli değil. Özellikle bitkisel yağlarda yüzde 5’in, şekerde ise yüzde 7’nin üzerindeki yükseliş dikkat çekici. Bu tablonun arkasındaki temel neden enerji maliyetlerindeki artış” dedi.