Işınsu Kestelli: “Tarımda üretim gücümüzü piyasa gücüyle desteklemeliyiz”

İZMİR / EKONOMİ

İzmir Ticaret Borsası ev sahipliğinde, ElüsMarket Ürün Piyasası Aracı Kurumu (ÜPAK) A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. (TÜRİB) iş birliğinde TÜRİB Vadeli İşlem Piyasası Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Türkiye’nin güçlü tarımsal üretim kapasitesine karşın tarım ürünlerinde fiyat risklerinin giderek küresel piyasalarda belirlenmeye başladığına dikkat çeken İzmir Ticaret Borsası ve ElüsMarket ÜPAK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye’nin üretim gücünü piyasa gücüyle desteklemesi gerektiğini söyledi. TÜRİB Vadeli İşlem Piyasası’nın bu dönüşüm açısından önemli bir adım olduğunu belirten Kestelli, “Daha güçlü bir üretim için daha güçlü piyasalar kurmalıyız” dedi.

Dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan bir gelişmenin, Türkiye'deki üreticinin ve sanayicinin maliyetini etkileyebildiğini dile getiren Kestelli, “Nitekim bugün Türkiye'deki birçok şirket, özellikle uluslararası ticarete konu olan tarım ürünlerinde fiyat risklerini yönetebilmek için küresel vadeli işlem piyasalarından yararlanıyor. Bu da çok önemli bir soruyu beraberinde getiriyor. Dünyanın önemli bir tarım ve gıda üreticisi olan Türkiye, kendi tarımsal ürünlerinin fiyat riskini kendi organize piyasalarında neden daha fazla yönetmesin?” dedi.

Daha güçlü bir üretim için daha güçlü piyasalar kurması, daha rekabetçi bir tarım sektörü içinse fiyat risklerini daha iyi yönetilmesi gerektiğini dile getiren Kestelli, “Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) ile başlayan vadeli işlem piyasaları serüveni, lisanslı depoculukla güçlenen fiziki altyapı, TÜRİB ve ELÜS piyasalarıyla dijitalleşen ürün ticareti ve şimdi TÜRİB Vadeli İşlem Piyasası. Bunların tamamı, Türkiye'nin tarım piyasalarını daha modern, daha şeffaf ve daha öngörülebilir hale getiren aynı dönüşümün parçalarıdır. Sadece emtianın alıcı satıcılarını değil nitelikli yatırımcıyı da piyasada görmek istiyoruz ve bu dönüşümün artık hızlanması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'nin tarımda yalnızca üretim gücüyle değil, piyasa gücüyle de öne çıkması gerekiyor. Bugün İzmir'de bu sürecin önemli bir adımı atılıyor. Bundan sonraki görevimiz, bu piyasayı birlikte geliştirmek, doğru anlatmak ve gerçek sektör ihtiyaçlarıyla buluşturmak” diye konuştu.