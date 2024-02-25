Işınsu Kestelli: Üreticiyi üretimden kaçırmayacak politikalar uygulanmalı

NURETTİN BAKİ / İZMİR

Toplantıda konuşan İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “Tarım sadece fiyat üzerinden ele alınacak, tartışılacak bir sektör değil. Ülkemizin bu alandaki potansiyeli ve coğrafi olarak içinde bulunduğumuz alanı, tarımı bu ülkenin en stratejik sektörlerinden biri haline getiriyor. Ve tarıma yönelik her politikanın, üreticiyi üretimden kaçırmayacak şekilde ele alınmasını gerektiriyor” dedi.

Tarımsal ürün fiyatlarının en çok gündeme geldiği dönem olan Ramazan ayına yaklaşıldığını belirten Kestelli, “Bu ramazanda en çok et, süt ve süt ürünlerinin fiyatları tartışılacak. Hayvan varlığımızda düşüş yaşanıyor. Elbette ki bunun ardında pek çok neden var. Hammaddesi açısından ithalat yapmak zorunda olduğumuz yem fiyatlarının yüksekliği. Çiğ süt fiyatının üretim maliyetinin altında kalması. İneklerin kesime gitmesi. Çoban ve çalışacak işçi bulunamaması. Mera alanların azalması. Desteklerin yetersiz kalması. Bu nedenleri çoğaltmak; listeyi uzatmak mümkün” şeklinde konuştu.

“Hangi üretici üretime devam etme cesaretini gösterebilir?”

Çiğ sütte gelinen durumu paylaşan Kestelli, “Bugün, var olan iki farklı hesaplama modeline göre çiğ sütün maliyeti litre başına 15,8 TL ile 16,8 TL arasında değişiyor. Ulusal Süt Konseyi’nin halen yürürlükte olan çiğ süt referans fiyatı ise litre başına sadece 13,5 TL. Bu şartlar altında hangi üretici üretime devam etme cesaretini gösterebilir” diye konuştu.

Bir süredir Avrupa’nın hemen her ülkesinde yaşanan çiftçi protestolarının basına da yansıdığını belirten Kestelli, “Ortak Tarım Politikası kapsamında 2023-2027 dönemi AB bütçesinin yaklaşık üçte biri olan 270 milyar euro tutarındaki devasa tarım fonunun ayrıldığı Avrupalı çiftçilerin şikayetleri temelde benzeşiyor. Vergisel teşviklerde planlanan azaltımlar, Rusya-Ukrayna Savaşı sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, Ukrayna’dan gelen ucuz tahıl ürünlerinin neden olduğu fiyat baskısı ve Yeşil Mutabakat kapsamında gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kuralların verimliliği azaltacağı ve üretimi zorlaştıracağı beklentisi eleştiri ve eylemlerin temel nedenleri arasında” sözlerine yer verdi.