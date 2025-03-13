İŞKAD ailesi büyüyor

ADANA/EKONOMİ

Adana İş Kadınları Derneği'nin (İŞKAD) iftar programı; Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve derneğin yeni üyelerinin katılımı ile yapıldı.

Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ÇUKUROVA SİFED) Başkanı Berman Mantı, Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Rukiye Çinkılıç, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay’ın eşi Tuğba Kozay ve Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı’nın eşi Fidelya Demirçalı'nın da yer aldığı programda, yazar Sema Soykan ve turizmci Belgin Özçelik, çalışma alanlarıyla ilgili sunum yaptı.

İŞKAD Başkanı Süheyla Gergin dernek üyelerine hitap ederken Ramazan ayının tüm dünyada barışa, dostluğa, kardeşliğe kapı aralamasını diledi. ‘Ortadoğu, Filistin, Suriye ve dünyanın birçok ülkesinde yaşanan katliam, gözyaşı ve dramın herkesin yüreklerini dağladığını’ kaydeden Gergin, “Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşları olarak güzel yurdumuzun kıymetini bilmek zorundayız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde teslim etmek üzere bizlere emanet bıraktığı kadim topraklarımızın değerini anlamak, kavramak ve gelecek kuşaklara doğru aktarmak durumundayız” dedi.

Daha sonra İŞKAD’a katılan yeni üyeler; Gökçe Özdemir, Nesrin Hanımoğlu, Nazan Koluman, Orkide İnan, Semahat Özveren, Filiz Değişmez, Bengisu Çetin, Sabiha Ateş, Sinem Nevzat Çetin, Nilüfer Yücel, Melis Turaçlar Yılmaz, Çağla Boğa ve Sultan Bozan tanıtıldı.