İŞKAD Başkanı Mantı: Yatırımcıların önceliği deprem bölgesi olmalı

ADANA - Depremden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis ve Elazığ’da kadınların yaşama tutunması ve çocukların sağlıklı bir geleceğe kavuşması için Türkiye’nin tüm kurum ve kuruluşlarıyla hep birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Mantı, “Yan sanayisini oluşturacak güçlü grupları deprem bölgesine yatırım ve üretim yapmaya, istihdam sağlamaya davet ediyoruz. Türkiye’nin ve yatırımcıların önceliği deprem bölgesi olmalıdır. Bölgede özel kalkınma projeleri oluşturulmalıdır” diye konuştu.

Mantı, depremden etkilenen illerdeki kadın girişimcileri tespit etmeye çalıştıklarını açıklayarak, “Deprem bölgesinde mikro ve makro olarak, eş zamanlı projelerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Zaman kaybedilmeden bölgenin yeniden yapılanması ve hayatta kalan insanlarımızın yeni bir umutla hayata sarılmasına olanak tanınmalıdır. Ayrıca iş ve meslek sahibi kadınlar ile girişimci genç kadınlar için kalkınma projelerinin hayata geçirilmesini bekliyoruz” dedi.

Berman Mantı, ayrıca başta psikolojik ve lojistik destek olmak üzere yakınlarını kaybeden çocukların ve deprem nedeniyle diğer illere nakledilen 166 bin 238 öğrencinin topluma kazandırılmasının büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

