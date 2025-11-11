İŞKAD – İŞKUR işbirliğiyle kadın istihdamı artırılacak

ADANA/EKONOMİ

İş Kadınları Derneği (İŞKAD), kadın istihdamının gelişmesi ve desteklenmesi amacıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Adana İl Müdürlüğü ile işbirliği yapacak.

İki kurum arasındaki işbirliğinin görüşüldüğü toplantıda İŞKAD Başkanı Süheyla Gergin ve yönetim kurulu üyeleriyle İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karaveli ve İl Müdür Yardımcısı Bihter Delice bir araya geldi. Toplantıda özellikle kadınların ve gençlerin istihdamına, mesleki becerilerin gelişimine yönelik düzenlenebilecek programlar değerlendirildi.

İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karaveli yaptığı konuşmada 2025 yılında 32 bin kadın ile kariyer planlamalarına yönelik iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri yaptıklarını, 10 bin 232 kadının özel sektör işyerlerinde istihdamını sağladıklarını belirtti. Karaveli, “4 bin 316 kadını ‘Toplum Yararına Program’lardan faydalandırdık. 2 bin 510 kadının ‘İşgücü Uyum Programı (İUP)’ aracılığıyla çalışma hayatına hazırlanmalarına ve mesleki beceriler kazanmalarına olanak sağladık. 900 kız öğrenciye ‘İŞKUR Gençlik Programı’ ile üniversite okurken iş ortamına hazırlanmaları konusunda destek verdik” dedi.

İŞKAD Başkanı Süheyla Gergin ise mevzuat konusuna değindiği konuşmasında Çukurova Üniversitesi ile “Kadın Liderliğinde İklime Dayanıklı Şehirler” başlıklı bir çalışma yürüttüklerini kaydetti. Başkan Gergin, Adana ve bölgede kadın liderliğini güçlendirmenin yanı sıra biyolojik çeşitliliğin korunması, iklim değişikliği ile mücadele ve toplumsal dayanıklılığın artırılmasını hedeflediklerini vurguladı.

Önümüzdeki günlerde meslek liselerinde ‘Değer Öğretim Yaklaşımları’ mottosu ile yeni toplantı serisi başlatacaklarını açıklayan Gergin, “Bu toplantılarımızda meslek liselerindeki gençlerimizin kendi inanmışlıklarının ve duygularının farkına varması, hedeflerini oluşturması, güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarması, belli seçeneklerle doğruyu seçmesini sağlamayı hedefliyoruz. Bu konuda eğitimler ve girişimcilik rol model paylaşımları için çalışmalarımız var” diye konuştu.

