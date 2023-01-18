İŞKAD kadın girişimciler için danışma hattı kurdu

ADANA - İŞKAD’ın üyelerine ve girişimcilik ruhuyla öne çıkmak isteyen tüm kadınlara yönelik uygulaması kapsamında; https://www.iskadodulleri.com internet sitesi aracılığıyla kadın girişimcilerden gelecek sorulara uzmanlar eşliğinde yanıt verilecek.



İŞKAD Yönetim Kurulu Başkanı Berman Mantı finans, satış pazarlama, maliye, hukuk, yönetim organizasyon, finansa erişim, e-ticaret, networking, insan kaynakları ve benzer iş kollarında ilerlemek isteyen kadınlara destek vermeyi hedeflediklerini söyledi. Başkan Mantı, Menti Danışma Hattı ile Adana’da kadın girişimci sayısını artıracaklarına inandıklarını kaydetti. İş dünyasındaki kadınları danışma hattının sunduğu olanaklardan yararlanmaya çağıran Mantı, girişimci kadınların sayısının artması ile karar mekanizmalarında daha çok yer alabileceklerini sözlerine ekledi.