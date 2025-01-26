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İŞKAD yönetimi Vali Köşger’den destek istedi

Adana İş Kadınları Derneği (İŞKAD) Başkanı Süheyla Gergin, çalışma arkadaşlarıyla birlikte ziyaret ettiği Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'den hazırladıkları projelerde destek istedi.

Haber Merkezi
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İŞKAD yönetimi Vali Köşger’den destek istedi
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ADANA/EKONOMİ

İŞKAD Başkanı Süheyla Gergin, Adana Valiliği, kamu kurumu, sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve üniversiteler ile birlikte hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında Vali Köşger’e bilgi verdi. Adana’nın ekonomik, sosyal ve kültürel yapısına katkı koymak üzere yola çıktıklarını kaydeden Gergin, “Bizler, öncelikle girişimci kadın sayısının artması için çaba sarf ediyoruz. Kadınların ekonomik, toplumsal ve kültürel hayatta itici bir güç olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Adana’mızda alanında bilgi ve birikime, donanıma sahip kadınlar var. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde (KOBİ), fabrikalarda, büyük sanayi kuruluşlarında, tarım arazilerinde kadınları görmek mümkün. Fırsat tanındığı zaman daha çok kadının iş dünyasında var olacağını, kalıcı başarılara imza atacağına inanıyoruz” dedi.
Adana’nın imajını da düşünerek hareket ettiklerine dikkat çeken İŞKAD Başkanı Süheyla Gergin, “Şehrimizin her alanda ileriye taşınması için bizler de üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirme telaşındayız. Bu konuda Adana Valiliğimizle ortak hareket etmekten onur duyarız” diye konuştu.

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