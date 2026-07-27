İŞKAD’dan kadın girişimcilere ödül çağrısı

ADANA/EKONOMİ

İş Kadınları Derneği (İŞKAD), geleneksel kadın girişimci ödülleri için başvurular bu yıl 15 Ağustos’a kadar devam edecek.

İŞKAD Başkanı Süheyla Gergin, konuyla ilgili açıklamasında, kadınların üretimden yönetime kadar ekonominin her alanında daha güçlü temsil edilmesinin Türkiye'nin kalkınmasına önemli katkı sağlayacağını belirtti. İŞKAD Kadın Girişimci Ödülleri'nin kadın girişimcileri teşvik eden en önemli organizasyonlardan biri olduğunu söyleyen Gergin, eğitimler, projeler, çalıştaylar ve farkındalık etkinlikleriyle kadın girişimciliğini desteklediklerini ifade etti.

Kadınların üretime, inovasyona, istihdama ve sürdürülebilir kalkınmaya sunduğu katkının görünür hale getirilmesinin büyük önem taşıdığını aktaran Gergin, "Kadınlar ürettikçe ekonomi güçleniyor. Başarı hikâyelerinin ödüllendirilmesi, yeni girişimcilik hikâyelerinin de önünü açacaktır. İŞKAD olarak amacımız yalnızca başarılı kadınları ödüllendirmek değil, onların deneyimlerini ve başarılarını diğer kadınlara ilham verecek güçlü rol modeller haline getirmektir" dedi.

Bölgedeki tüm kadın girişimcilere çağrıda bulunan Süheyla Gergin, girişimcilik ekosisteminin kadınların bilgi, cesaret ve üretkenliğiyle daha da güçleneceğini belirterek şöyle konuştu: "Kadınlarımızın ekonomik yaşamda daha görünür olduğu, daha fazla ürettiği ve daha çok istihdam yarattığı bir Türkiye hepimizin ortak hedefidir. Bu nedenle kriterleri taşıyan tüm kadın girişimcilerimizi İŞKAD Kadın Girişimci Ödülleri'ne başvurmaya davet ediyoruz."

Ödüller 7 kategoride verilecek

İŞKAD Kadın Girişimci Ödülleri 2026 kapsamında; ön değerlendirme ve jüri sürecinin ardından ödül almaya hak kazanan isimler, 3 Kasım 2026 tarihinde düzenlenecek törende açıklanacak. Jüri Başkanlığını Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azmi Yalçın üstlenirken, iş dünyası, akademi ve girişimcilik ekosisteminden deneyimli isimler de değerlendirme kurulunda yer alacak. Ödüller şu kategorilerde verilecek:

- Kadın Girişimci Ödülü

- Genç Kadın Girişimci Ödülü

- Kadın Girişimci (Start-Up) Ödülü

- Sosyal Girişimci Ödülü

- Teknolojide Kadın Girişimciliği Ödülü

- Başarılı Kadın Yönetici Ödülü

- Kadın İstihdamı ve Girişimciliğine Katkı Sunan Firma Ödülü