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İŞKAD’ın hedefi ihracat şampiyonları çıkarmak

İş Kadınları Derneği (İŞKAD) Başkanı Süheyla Gergin, kadın girişimciler arasından ihracat şampiyonları çıkarmak istediklerini söyledi.

Haber Merkezi
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İŞKAD’ın hedefi ihracat şampiyonları çıkarmak
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ADANA/EKONOMİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin’in İŞKAD yönetimine yaptığı ziyarette konuşan Şevkin, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Daha çok girişimci ve daha çok üretken kadın ortaya çıkması için çalıştıklarını söyleyen Gergin, bu hedefe yönelik olarak Avrupa Birliği hibelerinden faydalanmak amacıyla proje geliştireceklerini açıkladı. Genç kızların ve kadınların sanayide aranan ara personel olarak yetiştirilmesinin Adana’ya ve Türkiye’ye büyük katkı sunacağını ifade eden Gergin, “Kadın hem iyi bir iş kadını, hem iyi bir yönetici ve iyi bir anne ve ailesini temsil edecek iyi bir eş olacak yeteneklere sahiptir” diye konuştu. İŞKAD’ın üye sayısının çeşitlenerek arttığına dikkat çeken Gergin, İŞKAD ailesinden ihracat şampiyonları çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.
Milletvekili Dr. Şevkin de yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: “Kadınlar gücüyle, bilgisiyle, iş dünyasında, siyasette, hayatın her alanında daha çok var olmalıdır. Bu uğurda mücadelemizi elden bırakmayacağız. Anadolu’nun ilk iş kadınları derneğini kuran Adanalı kadınların da her engeli aşacağına inanıyorum.”

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