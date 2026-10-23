İskender, “Doğu Karadeniz’in ihracatı 9 ayda 1,29 milyar dolara ulaştı”

Dönem içinde Trabzon, Gümüşhane ve Artvin’den yapılan ihracatta artış kaydedilirken Rize’nin ise düşüş gösterdiğini ifade eden İskender, yaptığı açıklamada Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane’nin önceki yılın ocak-eylül döneminde 1 milyar 106 milyon 743 bin 462 dolar olan ihracatının bu sene yüzde 17’lik bir artışla 1 milyar 290 milyon 669 bin dolar seviyesine yükseldiğini belirtti.

İskender, “ Bu yılın dokuz ayında Doğu Karadeniz Bölgesinden gerçekleşen ihracatın; 980 milyon 872 bin doları Trabzon’dan, 145 milyon 867 bin doları Rize’den, 97 milyon 902 bin doları Gümüşhane’den ve 66 milyon 27 bin doları ise Artvin’den gerçekleşmiştir. Bölge illerinden gerçekleşen ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine göre; Trabzon’dan gerçekleştirilen ihracatta yüzde 18, Gümüşhane’den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 44 ve Artvin’den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 27 oranında artış, Rize’den gerçekleştirilen ihracatta ise yüzde 5 düşüş yaşandığı görülmekte” dedi.

İhraç ürünlerinde fındık başı çekti

Dönem içinde Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörleri de açıklayan DKİB başkanı İskender, 613 milyon 315 bin dolar ile Fındık ürününün önde geldiğini söyledi. İskender, fındığın ardından, 185 milyon 655 bin dolar ile Su Ürünleri ve Hayvancılık Mamulleri, 178 milyon 763 bin dolar ile Maden ve Metaller, 99 milyon 833 bin dolar ile Yaş Meyve Sebze olduğunu söyledi. Doğu Karadeniz Bölge 2026 yılı içinde 128 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini de ifade eden İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, şu bilgiler verdi:

“ Bölgemizden en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Almanya ve Çin olmuştur. Bu ülkelerden İtalya’ya yapılan ihracatımızda yüzde 2, Rusya’ya yapılan ihracatımızda yüzde 16, Gürcistan’a yapılan ihracatımızda yüzde 15, Almanya’ya yapılan ihracatımızda yüzde 56 ve Çin’e yapılan ihracatımızda yüzde 71 artış yaşandı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminden farklı olarak El Salvador, Sudan, Maldiv Adaları, Andorra, Fransız Guyanası, Burundi, Türkmenistan, Gambiya, Zimbabve, Gabon, Honduras ve Hong Kong olmak üzere 12 farklı ülkeye daha ihracat gerçekleştirildi.”