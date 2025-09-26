İskenderun-Başpınar Hattı, Medlog Türkiye ile yeniden hayat buldu

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’de kombine taşımacılığın lideri Medlog, uzun bir aranın ardından yeniden açılan İskenderun – Başpınar güzergahındaki ilk yüklemeyi yeni hizmete aldığı Medlog Akçay Deposu’ndan gerçekleştirdi. Böylelikle, üretimin ve dış ticaretin güçlü merkezlerinden Gaziantep ve çevresindeki üreticiler, 2.5 yıl sonra demiryolu taşımacılığına yeniden kavuşmuş oldu.

İskenderun–Başpınar hattı 2023 yılındaki büyük depremlerde hasar almış ve kullanılamaz hale gelmişti. Hattın yeniden açılmasıyla Medlog Türkiye, hafta içi her gün karşılıklı birer tren olmak üzere düzenli servis sunmaya başladı. Bu seferler, haftalık 10–12 trenlik kapasiteyle de deprem sonrası sekteye uğrayan bölge ekonomisine tedarik zinciri sürekliliği, kapasite ve maliyet avantajlarıyla katkı sağlıyor. Medlog Türkiye, 383 vagon sayısıyla demiryolu ağlarında her zaman erişilebilir bir taşımacılık modeli sunarak özellikle Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adana gibi çevre illerden gelen ve bu illere giden yükler için TCDD’nin desteğiyle hizmete açtığı yeni Akçay Deposu aracılığıyla demiryolu taşımasını teşvik ediyor.

Firmadan yapılan açıklamada karayoluna alternatif demiryolu çözümlerinin, maliyetleri düşürüp kazancı artırırken tedarik zincirlerinde öngörülebilirliği güçlendirdiği, kapasite planlamasını kolaylaştırdığı ve özellikle daha yeşil bir gelecek için karbon ayak izini azaltmaya katkı sağladığı bilgisi paylaşıldı. Kuruluşundan bu yana çevreci taşımacılık yaklaşımını benimseyen ve geçtiğimiz yıl Yeşil Lojistik Sertifikası alan Medlog Türkiye, halihazırda 19’u demiryolu bağlantılı toplam 27 deposuyla hizmet veriyor. Firma, son yıllarda yaptığı stratejik demiryolu yatırımlarıyla birçok kritik ticaret noktasında kapasitesini artırmaya ve ticareti büyütmeye odaklanıyor.

Daha önce yoğun bir şekilde kullanılan Sarıseki İstasyonu’nun fiziki koşulları nedeniyle tek seferde yalnızca 7 vagon elleçleyebiliyorken Medlog Türkiye, Akçay’da tek seferde 25 vagon elleçleyebiliyor; böylelikle yıllık ortalama 100 bin ton olan taşıma kapasitesi yaklaşık 300 bin ton seviyelerine çıkarıyor. Ayrıca Sarıseki’de saha koşulları elvermediği için yapılamayan depo dolum işlemleri, Akçay’da iç dolum ve iç boşaltım imkanıyla mümkün hale gelerek sanayiciye alternatif, hızlı ve verimli çözümler sunuyor ve bölgenin ekonomik toparlanmasına destek oluyor.