İŞKUR Müdürü Önder Çiftçi’den Şakalak’a ziyaret

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

İŞKUR Konya İl Müdürü Önder Çiftçi, Şakalak Tarım Makineleri A.Ş. üretim tesislerini ziyaret etti. Şakalak Tarım Makineleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mustafa Genç, Çiftçi’ye şirketin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Genç, “Firmamız sektörün öncü markası olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Güçlü üretim altyapımız ile istihdama da katkı sunmanın gururunu yaşıyoruz. İŞKUR ile de iş birliği yapmaktan mutluyuz. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Ziyarette İŞKUR ile iş dünyası arasındaki iş birliğinin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, İŞKUR Konya İl Müdürü Önder Çiftçi de Şakalak Tarım yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.