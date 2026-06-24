İSO 500 Listesine 11 Egeli su ürünleri ve hayvansal mamul ihracatçısı girdi

EKONOMİ / İZMİR

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, sanayi sektörlerinin devler ligini oluşturan İstanbul Sanayi Odası İlk 500 Sanayi Kuruluşu Listesi’nde 25 firmayla güçlü temsilini sürdürürken, 25 firmanın 11’ini Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği üyeleri oluşturdu. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Ufuk Atakan Demir, 11 üyelerinin 201 milyar 114 milyon TL’lik üretimden satış hacmine ulaştıklarını, İSO 500 Listesi’nde yer alan üyelerinin elde ettiği başarıdan büyük gurur ve memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği üyesi 11 firmanın 2024 yılında 926 milyon dolarlık ihracata imza attıkları bilgisini veren Demir, “11 firmamızın ihracatı 2025 yılında yüzde 19’luk artışla 1 milyar 102 milyon dolara yükseldi. Firmalarımız sadece iç piyasada değil, ihracatta da ülkemize büyük katkı verdiler. Sektörümüzün üretim gücünü, ihracat kapasitesini ve uluslararası rekabetçiliğini ortaya koydular. Bu başarıda emeği geçen tüm üyelerimizi gönülden tebrik ediyor, ülkemiz ekonomisine, üretimine ve ihracatına sağladıkları katkıların artarak sürmesini temenni ediyorum” dedi.

İSO 500 Listesi’nde Gümüşdoğa Su Ürünleri, Namet Gıda, Kılıç Deniz Ürünleri, Abalıoğlu Lezita Gıda, Gedik Tavukçuluk, Keskinoğlu Tavukçuluk, Pınar Süt, Tarım Kredi Süt Ürünleri, Pınar Entegre Et ve Un, Abalıoğlu Balık, Agromey Gıda yer aldı.