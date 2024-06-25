İSO 500’de 9 Mersin firması yer aldı

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN

Pandemi, deprem felaketi ve finanslar sorunlar gibi zorlu koşula rağmen katma değerli üretimlerini ihraç pazarlarında değerlendirerek ülkeye döviz girdisi sağlayan firmalar, Türkiye’deki ekonomik kalkınmanın temel taşını oluşturuyor. Gıdadan araç sanayisine, ilaç ve kozmetikten teknolojiye kadar geniş bir yelpazede üretim yapan yerli şirketler, ulusal ve uluslararası listelerdeki konumlarıyla başarılarını perçinliyor. Son olarak açıklanan İSO 500 listesi, yerli sermayenin neleri başarabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle bakliyat ve hububat işlemedeki yüksek kapasitesiyle öne çıkan Mersin’in 9 firması İSO 500’de kendisine yer buldu.

Gıda maddeleri sanayi sektöründe 6, taşıt araçları sanayi, taş ve toprağa dayalı diğer sanayi ve plastik ürünler sanayi sektörlerinde 1’er firma, ülkenin en büyük 500 kuruluşu arasına girdi. Açıklanan listede Başhan Agro 108, Aves Enerji-Yağ 132, Memişoğlu Tarım Ürünleri 197, Arbel Bakliyat 216, Koluman Otomotiv Endüstri 254, Armada Gıda 301, Teknopanel 306, Durum Gıda 454, Yılbor Boru ise 491’nci sırada yer aldı.

Geçen sene açıklanan listeyle kıyaslama yapıldığında; Aves Enerji-Yağ’ın 4, Arbel’in 63, Koluman’ın 164, Armada’nın 46, Teknopanel’in 24, Durum Gıda’nın ise 39 basamak yükseldiği görüldü.