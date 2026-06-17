İSO 500’de Konya’nın 8 sanayi devi yer aldı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının sonuçları belli oldu. Türkiye sanayisinin en kapsamlı ve prestijli sıralamalarından biri olarak kabul edilen araştırmada Konya’dan 8 firma yer almayı başardı.

Konya sanayisinin üretim gücünü ve ekonomik büyüklüğünü ortaya koyan listede en üst sırada Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. yer aldı. Üretimden satışlarda yaklaşık 33,8 milyar liralık büyüklüğe ulaşan şirket, Türkiye genelinde 61’inci sırada kendine yer buldu.

Konya’dan listeye giren firmalar ve sıralamaları şöyle:

61. Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. – 33,8 milyar TL

169. AYD Otomotiv Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. – 15,6 milyar TL

194. Eti Alüminyum A.Ş. – 13,6 milyar TL

203. Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. – 12,9 milyar TL

426. Vaden Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. – 6,4 milyar TL

454. Enka Süt ve Gıda Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. – 6 milyar TL

478. RTM Tarım Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. – 5,6 milyar TL

499. Ova Un Fabrikası A.Ş. – 5,3 milyar TL

Listede özellikle otomotiv yan sanayi, tarım-gıda ve sanayi üretimi alanlarında faaliyet gösteren Konyalı firmaların ağırlığı dikkat çekti. AYD Otomotiv ve Vaden Otomotiv, Konya’nın otomotiv yan sanayindeki gücünü ortaya koyarken; Konya Şeker, Panagro, Enka Süt, RTM Tarım Kimya ve Ova Un, kentin tarım ve gıda sanayisindeki lider konumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Eti Alüminyum ise Türkiye’nin stratejik sanayi kuruluşları arasında yer almayı sürdürdü.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, araştırma sonuçlarını açıklarken yüksek finansman maliyetleri, küresel talepteki yavaşlama ve ekonomik dengelenme sürecinin sanayi üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Buna rağmen üretim, ihracat ve istihdamın sürdürülmesinde sanayicilerin önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti.

Açıklanan sonuçlar, Konya’nın yalnızca tarımın değil, üretim ve sanayi yatırımlarının da merkezlerinden biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan 8 Konyalı firma, şehrin üretim gücünü ulusal ölçekte temsil etmeyi sürdürdü.