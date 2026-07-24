İSO 500'de yer alan Teknopanel'e MTSO'dan takdir

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasında yer alan Mersin merkezli firmaları düzenlediği törende bir araya getirdi. Mersin Valisi Atilla Toros'un katılımıyla, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende, kentin üretim gücüne ve Türkiye sanayisine sağladıkları katkılar dolayısıyla firmalara plaket takdim edildi. Teknopanel adına plaketi Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Yüksel teslim aldı.

İSO 500 listesinde yer alarak Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşları arasındaki konumunu koruyan Teknopanel, üretim kapasitesi, ihracat performansı ve stratejik yatırımlarıyla hem bölge ekonomisine hem de ülke sanayisine değer katmayı sürdürüyor.

Yüksek kalite standartları, yenilikçi üretim anlayışı ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımıyla faaliyetlerini sürdüren Teknopanel, uluslararası pazarlardaki güçlü varlığıyla Türkiye'nin üretim ve ihracat gücünü desteklerken, Türk sanayisini global pazarlarda başarıyla temsil etmeye devam ediyor.