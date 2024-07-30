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İSO İkinci 500’de 7 Mersin firması var

İstanbul Sanayi Odası’nca (İSO) şirketlerin 2023’teki ticari faaliyetleri baz alınarak düzenlenen Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nda sonuçlar açıklandı. Mersin merkezli 7 firma listede kendisine yer buldu.

Haber Merkezi
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İSO İkinci 500’de 7 Mersin firması var
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MERSİN / EKONOMİ

Listenin genel sıralamasında Çukurova İnşaat Makinaları 2 milyar 932 milyon liralık üretimden satışla 7’nci, Isopol Kimya 2 milyar 594 milyon lirayla 71’inci, Güney Süt Sanayi 2 milyar 391 milyon lirayla 114’üncü, Sertel Vida Metal 1 milyar 883 milyon lirayla 252’nci, Çukurova Makina İmalat 1 milyar 767 milyon lirayla 302’nci, Dicle Gıda ve Tarım Ürünleri 1 milyar 729 milyon lirayla 315’inci, Turkpulse Dış Ticaret ise 1 milyar 507 milyon lirayla 407’nci sırada yer aldı.

Önceki yıl sıralamasına kıyasla Çukurova İnşaat Makinaları 50, Isopol Kimya 237, Güney Süt Sanayi de 115 basamak yükselerek dikkat çekti.

Listedeki firmalardan 5’i Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, 2’si ise Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı bulunuyor.

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