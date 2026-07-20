İSO İkinci 500'de Konya’dan 17 firma yer aldı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 2025 yılı "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasında Konya, 17 firmayla temsil edildi. Üretimden satışlar baz alınarak hazırlanan listede Konya'nın en yüksek sıradaki şirketi 52'nci sıradaki Konya Çimento Sanayi A.Ş. oldu. Kentten Safa Tarım, Al-San Gıda, Hekimoğlu Un ve Besa Yemcilik başta olmak üzere farklı sektörlerden şirketler de Türkiye'nin en büyük ikinci 500 sanayi kuruluşu arasına girmeyi başardı.

İSO'nun araştırması, Konya'nın gıda, tarım, çimento, makine, otomotiv yan sanayi, ambalaj ve hidrolik sistemler gibi birçok alanda üretim gücünü koruduğunu ortaya koydu. Araştırmada ayrıca Konya Sanayi Odası'nın, İSO İkinci 500'de temsil edilen firma sayısını artıran sanayi odaları arasında yer aldığına dikkat çekildi.

İSO İkinci 500 listesinde yer alan Konya firmaları şöyle: