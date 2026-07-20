İSO İkinci 500'de Konya’dan 17 firma yer aldı
İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 2025 yılı "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasında Konya'dan 17 şirket yer aldı.
MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 2025 yılı "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasında Konya, 17 firmayla temsil edildi. Üretimden satışlar baz alınarak hazırlanan listede Konya'nın en yüksek sıradaki şirketi 52'nci sıradaki Konya Çimento Sanayi A.Ş. oldu. Kentten Safa Tarım, Al-San Gıda, Hekimoğlu Un ve Besa Yemcilik başta olmak üzere farklı sektörlerden şirketler de Türkiye'nin en büyük ikinci 500 sanayi kuruluşu arasına girmeyi başardı.
İSO'nun araştırması, Konya'nın gıda, tarım, çimento, makine, otomotiv yan sanayi, ambalaj ve hidrolik sistemler gibi birçok alanda üretim gücünü koruduğunu ortaya koydu. Araştırmada ayrıca Konya Sanayi Odası'nın, İSO İkinci 500'de temsil edilen firma sayısını artıran sanayi odaları arasında yer aldığına dikkat çekildi.
İSO İkinci 500 listesinde yer alan Konya firmaları şöyle:
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52. Konya Çimento Sanayi A.Ş.
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84. Safa Tarım A.Ş.
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132. Al-San Gıda Tic. ve San. A.Ş.146. Hekimoğlu Un Fabrikaları Tic. ve San. A.Ş.
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285. Besa Yemcilik Hayvancılık Gıda Maddeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
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318. Memak Plastik Gıda Makina San. Tic. A.Ş.
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319. Akova Süt ve Gıda Mamulleri San. ve Tic. A.Ş.
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327. Çöğenler Yem A.Ş.
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372. Konya Kağıt San. ve Tic. A.Ş.
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407. İç Süt ve Gıda Mamulleri San. Tic. A.Ş
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408. Tekbaş Un San. ve Tic. A.Ş.
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418. Sezersan Matbaacılık ve Ambalaj San. Tic. A.Ş.
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453. Hidrokon Konya Hidrolik Makina San. ve Tic. A.Ş.
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464. ACV Süspansiyon Sistemleri A.Ş.
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471. Konsüt Gıda A.Ş.
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479. Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.
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482. Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.