İSO’da 278 sıra yükselen Dervişoğlu halka arza hazırlanıyor

Güray GÜRDAL / MERSİN

Uzun yıllardır Mersin'den dünyanın birçok ülkesine gerçekleştirdiği ihracatla dikkat çeken Dervişoğlu Bakliyat, yaptığı yatırımlarla uluslararası pazarlarda güçlü bir konum elde ederek, halka arz süreciyle birlikte kurumsal yapısını daha da güçlendirmeyi ve yeni yatırım dönemine geçmeyi amaçlıyor. Başta Avrupa, Kuzey Amerika ve Uzak Doğu olmak üzere birçok pazara ihracat gerçekleştiren Dervişoğlu, organik ürün portföyünü genişleterek katma değerli üretime odaklanıyor.

Şirketin daha önce kamuoyuyla paylaştığı sürdürülebilirlik vizyonunda da bakliyatın geleceğin tarım politikalarında daha fazla ön plana çıkacağına dikkat çekilmiş, organik üretimin yaygınlaştırılması, doğal kaynakların korunması ve sağlıklı gıda üretiminin desteklenmesi gerektiği vurgulanmıştı. Aradan geçen süreçte iklim değişikliği, su kaynaklarının verimli kullanımı ve güvenli gıda arzı gibi konuların küresel gündemde daha fazla yer bulması, bu yaklaşımın önemini bir kez daha ortaya koydu.

“İstikrarlı büyüme hedefinin bir göstergesi”

İSO ikinci 500 listesinde 278 sıra yükselmenin şirketin istikrarlı büyüme hedefinin bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Dervişoğlu Bakliyat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sait Dervişoğlu, bu sıralamayı bir sonuçtan çok, daha büyük hedeflere ulaşma yolunda önemli bir motivasyon kaynağı olarak gördüklerini belirtti.

Üretim kapasitelerini, ihracat güçlerini ve kurumsal yapılarını daha da geliştirerek ülke ekonomisine daha fazla katkı sunmayı hedeflediklerini söyleyen Dervişoğlu, “Bu doğrultuda şirketimizin halka arzına yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde İSO Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması başta olmak üzere ulusal ve uluslararası ölçekte daha güçlü listelerde yer alarak Mersinimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.