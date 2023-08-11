'İşsizlik artarken biz sanayiciler çalıştıracak işçi bulamıyoruz'

HATİCE AYDOĞAN ÖZSÖKMEN / ESKİŞEHİR

Açıklanan işsizlik rakamlarını ve sanayi üretim verilerini değerlendiren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, işsizliğin arttığı bir dönemde Eskişehir’de ve ülkenin dört bir tarafında sanayicilerin çalıştıracak işgücü bulmakta çok zorlandığının altını çizdi.

“Sanayici eleman peşinde koşuyor”

Nadir Küpeli, “Bizler bunu anlamakta gerçekten zorluk çekiyoruz. Turizm mevsimi başladı, tarımda çalışan sayısının en yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Sanayimizin sürekli yeni yatırımlarla büyüdüğü ve bunun rakamlarla da ortaya konduğu bir dönemde sanayi sektörü olarak işçi bulmakta her geçen gün daha da artan bir şekilde, sıkıntılar yaşıyoruz” dedi. Küpeli şöyle devam etti: “Bugün Eskişehir OSB’deki fabrikaların en az bin 500 yeni işçiye ve kalifiye elemana ihtiyacı var. Fabrikalarımızın önünde ‘işçi alınacaktır’ tabelası aylardır asılı. 200’ün üzerinde yeni tesisin inşası sürüyor. Yeni işgücü lazım. Sanayiciler olarak her toplantımızın ana konusu, çalıştırmak için işçi bulamamak. Bu konu çok ciddi bir sorun haline gelmeye başladı. Üretimi artıracağız yeni vardiyalar koyacağız ama çalıştıracak insan bulamıyoruz. Sorun ücret veya asgari ücretle çalıştırma konusunu çoktan geçmiş durumda. Sanayi kuruluşları kalifiye, meslek sahibi ve iş bilen çalışanına zaten asgari ücretin çok üstünde ücretler veriyor. Yeni tesislere makine montajı için, başka şehirlerden büyük bedeller ödeyerek işgücü getirmek durumunda kalıyoruz. Daha makineler çalışmadan bu duruma geldik.”

“İşsizin sanayiye katılması teşvik edilsin”

Nadir Küpeli, işsizlerin mutlaka sanayideki iş piyasasına yönlendirilmesi için devletin acil tedbir alması gerektiğini belirterek önerilerini şöyle sıraladı: “Sanayide istihdam edilenlerin emekliliğine ilave ek gün katkıları sağlanmalı, sanayi iş kolunda çalışanlara ilave ek teşvikler uygulanmalı. Bununla birlikte işsizlik ödemesi ve sosyal yardımlarda da acilen bir düzenlemeye gidilmeli. Çalışabilir durumdaki herkes mutlaka üretici olmalı. Sosyal yardımlarla hayatını sürdürmemeli. Herkes becerisine ve eğitimine göre iş yaşamında üreterek para kazanmalı. Sosyal yardımlar gerçekten çalışamayacak durumda olan ve ihtiyacı olanlara verilmeli. Eğer buna elbirliğiyle çözüm bulamazsak sanayide ya daha fazla otomasyona yönelik yatırımlar yapılacak ya da ister istemez yabancı işgücü istihdam edilmeye başlanacak. Biz Türk sanayicileri olarak tesislerimizde kendi insanlarımınız çalışmasını ve kendi alın teriyle kazandığını tüketmesini istiyoruz. Enflasyonu yenmek istiyorsak, ekonomide sorunlara çare bulmak istiyorsak, daha fazla sanayi tesisine, daha fazla üretime ve daha fazla işgücüne ihtiyacımız var, bunun başka bir yolu yok.”