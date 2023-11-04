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İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, İstanbul'da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Haber Merkezi
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İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yerel olarak saat 21.00 itibarıyla başlaması beklenen kuvvetli yağışın gece yarısı sona ereceği tahmin ediliyor. Açıklamada, sağanak nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.