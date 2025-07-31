İstanbul Medeniyet Üniversitesi Gebzeli gazetecileri ağırladı

Kocaeli

2010 yılında kurulan ve kısa sürede Türkiye’nin önde gelen araştırma üniversiteleri arasında yerini alan İstanbul Medeniyet Üniversitesi, “medeniyet inşa eden üniversite” vizyonuyla sadece bilimsel üretim yapan değil, aynı zamanda değer üreten, duyarlılığı yüksek bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Üniversite, bu yaklaşımıyla hem rekabetçi hem de toplumla bütünleşen bir model ortaya koyuyor.

Gebze ile olan kişisel bağını hatırlatarak, bu bölgenin üniversite için taşıdığı stratejik ve manevi önemi vurgulayan Rektör Prof. Dr. Gülfettin Çelik, “Gebze benim doğup büyüdüğüm yer. Dolayısıyla bu bölgenin potansiyelini çok iyi biliyor, yakından takip ediyorum. İstanbul’da kaliteli eğitim almak isteyen bir genç için Medeniyet Üniversitesi çok güçlü bir alternatiftir. Özellikle Gebzeli öğrenciler için ilk durak olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Göztepe yerleşkemizin İstanbul’un ulaşım ağlarının kesişim noktasında yer alması öğrencilerimize büyük bir erişim kolaylığı sağlıyor. Eğitim kalitemiz, genç ve dinamik akademik kadromuz ve güçlü lojistik konumumuzla tercih edilirliğimiz her geçen gün artıyor” ifadelerini kullandı.

İMÜ, finans alanında Türkiye birincisi

Prof. Dr. Çelik, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin akademik başarılarına da değinerek, uluslararası alanda önemli yükselişler kaydettiklerini belirtti. Dünyanın en prestijli yükseköğretim sıralama kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE) tarafından yapılan değerlendirmede üniversitenin 401-601 bandında yer aldığını açıklayan Çelik, bu sıralamanın İMÜ’nün küresel ölçekteki akademik kalite düzeyini ortaya koyduğunu söyledi. Ayrıca SCImago Institutions Rankings sonuçlarına göre üniversitenin finans alanında Türkiye birincisi, çevre bilimleri alanında ise Türkiye ikincisi olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin en büyük üçüncü kütüphanesi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, beş ayrı yerleşkede on binlerce lisans ve binlerce lisansüstü öğrenciye ev sahipliği yaparken, akademik ve idari kadrosuyla da güçlü bir yapıya sahip. Bu kampüslerin en dikkat çeken yapılarından biri Ziraat Bankası Kütüphanesi. Aynı anda 3 bin kişiyi ağırlayabilecek kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük üçüncü kütüphanesi olan bu yapı, 1 milyon basılı kitap barındırıyor.

Yeni nesil devlet üniversitesi modeli

Medeniyet Üniversitesi’nin klasik devlet üniversitesi anlayışının ötesinde bir yapılanma modeliyle geleceğe hazırlandığını belirten Rektör Çelik, “Yeni nesil devlet üniversitesi modeliyle yapılandık yalnızca akademik üretimle sınırlı kalmayıp aynı zamanda topluma katkı sunmayı da temel bir sorumluluk olarak kabul ediyoruz” şeklinde konuştu.

Üniversitenin üç temel ilke üzerine inşa edildiğinin altını çizen Çelik,İlk olarak, üniversitenin eğitimde “rekabetçi” bir yaklaşımı benimsediğini, öğrenci ve akademisyenler arasında usta-çırak ilişkisini esas alan yapısıyla donanımlı ve uluslararası düzeyde yetkin bireyler yetiştirdiklerini söyledi. İkinci olarak, üniversitenin yalnızca ders saatleriyle sınırlı olmayan “tüm gün yaşayan” bir yapıya sahip olduğunu, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle desteklenen kampüs yaşamının öğrencilere çok yönlü bir gelişim alanı sunduğunu ifade etti. Üçüncü olarak ise, “sosyal üniversite” modeliyle öne çıkan İMÜ’nün toplumla bütünleşen bir vizyonla hareket ettiğini, sosyal sorumluluk projelerine öncülük eden ve toplumsal sorunlara çözüm üretmeyi amaçlayan Sosyopark modelini başarıyla uyguladıklarının altını çizdi.

Türkiye’de, Bilim Tarihi alanında uzmanlaşan tek üniversite

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin akademik alandaki uzmanlaşmasına da dikkat çeken Çelik, “Üniversitenin Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen "Misyon Farklılaşması ve Stratejik Uzmanlaşma Programı" kapsamında "Bilim Tarihi" alanında Türkiye’de uzmanlaşan tek üniversiteyiz” diye konuştu.

Bu alanda yapılan çalışmalarla sadece üniversite içinde değil, evrensel düzeyde bilim tarihine katkı sunmayı hedeflediklerini söyleyen Çelik, “Medeniyetlerin bilimsel mirasını araştıran bu özgün yaklaşım, üniversitenin akademik kimliğini daha da derinleştiriyor” dedi.

İMÜ’nün sahip olduğu fakülteler ve enstitüler aracılığıyla medeniyet vizyonunu sahaya yansıttığını ifade eden Çelik, bilimsel çalışmaların, toplumsal hizmetlerin ve eğitim faaliyetlerinin bu vizyonla şekillendiğini dile getirdi. Üniversitenin Diş Hekimliği, Edebiyat, Eğitim Bilimleri, Hukuk, İlahiyat, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sanat Tasarım ve Mimarlık, Siyasal Bilgiler, Tıp ve Turizm fakülteleri, her biri kendi alanında etik değerlere ve sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirme hedefiyle faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Üniversitenin bundan sonraki süreçte de bilgi, değer ve sorumluluk ekseninde ilerleyeceğini belirten Rektör Çelik, “Amacımız sadece bilimsel mükemmeliyete ulaşmak değil, aynı zamanda topluma katkı sunan, insanlık için sürdürülebilir çözümler üreten bir kurum olmaktır. Gebze başta olmak üzere bölgemizdeki gençleri üniversitemize davet ediyor, onları bu büyük yapının parçası olmaya çağırıyoruz” dedi.