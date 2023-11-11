İstanbul’da kaçak otobüs garajı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kira sözleşmesi 2018'de sona eren ve yenilenmeyen, mülkiyeti belediyeye ait Aksaray’daki garajın engellemelere rağmen kanunsuz şekilde faaliyetini sürdürdüğünü duyurdu.

Uluslararası taşımacılık yapan otobüslerin kullandığı garajın cadde üzerindeki giriş-çıkış yollarının UTK (Ulaşım ve Trafik Komisyonu) kararıyla kapatıldığını, iş yeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edildiğini, iş yerinin mühürlenip faaliyetten men edildiğini hatırlatan İBB, buna rağmen garajın faaliyetlerini sürdürdüğünü ve otobüslerin Aksaray trafiğine girmeye devam ettiğinin altını çizdi.

İBB'nin söz konusu alanın trafiğe kapatılması için ayrıca UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) kararı aldırdığı belirtilen açıklamada, düzenleme çalışmaları için garajın giriş-çıkış yollarının daraltıldığı, bölgenin bir an önce tahliyesi için firma sahipleriyle yeniden görüşmeler yapıldığı kaydedildi.