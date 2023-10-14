İstanbul’da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, İstanbul – Sultanahmet etabı kapsamında 15 Ekim Pazar günü kentte bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun sekizinci etabı olan İstanbul – Sultanahmet etabı, 15 Ekim 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek.
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İstanbul – Sultanahmet etabı kapsamında trafiğe kapanacak yollar şöyle:
*Ayasofya Meydanı ile sahil Kenedy Cad. arası 08.00- 15.00 arası
*Sahil Kenedy Cad. Kuzey Yol 10.50- 11.40 arası
*Sahil Kenedy Güney Avrasya Tüneli Anadolu Geçiş 10.50-12.00 arası
*Sahil Yolu – Harem ile Beykoz Küçüksu Cad. arası 09.30 – 14.00 arası
*Harem – Beylerbeyi 09.30 – 12.00 arası (12.00’de trafiğe açılacak)
*15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzey 12.30 – 14.00
*Barbaros Bulvarı iniş istikametine tek yön
*Beşiktaş Meydan – Galata Köprüsü (çift Yön)
*Tarihi Yarımada Parkur Tamamlama Turları: Abdülezel Paşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Kenedy Caddesi, Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüş Pala Caddesi
*Söğütlüçeşme’den çıkış yapan araçlar (Metrobüs Seferleri) 12.15 itibariyle sonlandırılacak.
*Bağcılar – Kabataş Tramvay Seferleri Kabataş istikametine yapılan seferlerin Beyazıt Meydanı’nda kesilmesi (12.00)
*Sirkeci Arabalı vapuru Üsküdar Harem iskelesinden yapılacak seferler (10.00 – 15.00)
*Yaya trafiğini engellemek için Sirkeci Eminönü istikameti her iki istikameti bariyerlerle çevrili