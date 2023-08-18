İstanbullu çocuklar, Eti Sarı Bisiklet ile buluşuyor

Sağlıklı yaşamın en önemli unsurlarından biri olan hareketlilik kavramını bisiklet aracılığı ile toplumun her kesimine yaymayı amaçlayan Eti, 2014 yılında başlattığı Eti Sarı Bisiklet projesiyle insanları daha hareketli bir yaşama teşvik etmeyi ve daha sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

“Sağlık için hareket, hareket için bisiklet” mottosuyla hareketsizliğin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine karşı gündelik hayatta bisiklete binmeyi bir yaşam biçimine dönüştürmeyi amaçlayan Eti Sarı Bisiklet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mahalle Evleri iş birliği ile Ağustos ayı boyunca çocuklar için Güvenli Sürüş Eğitimleri ve Hareketli Yaşam Seminerleri düzenleyecek. 3 Ağustos’ta Zafer Mahalle Evi’nde başlayan, 8-14 Ağustos’ta Örnektepe’de gerçekleştirilen hafta içi eğitim ve seminerleri, 15-22 Ağustos’ta İsmetpaşa ve 23-28 Ağustos’ta Çengelköy mahalle evlerinde gerçekleştirilecek.