İstanbullular Filistin için yollara döküldü

Genç İHH İstanbul öncülüğünde Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda buluşan bir grup, araçlarını Filistin bayraklarıyla donattı. Ardından yola çıkan konvoy, Kasımpaşa üzerinden ilerleyerek klakson çalıp cadde ve sokakları turladı. Diğer sürücülerin klakson çalarak, vatandaşların da el sallayarak konvoya destek verdiği görüldü. Polis ekipleri de güvenlik amacıyla konvoya eşlik etti.

Çekmeköy Piri Reis Caddesi’nde toplanan başka bir grup ise ezgiler eşliğinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı. Gruptakiler, "Kahrolsun İsrail", "Aksa bizimdir, bizim olacak" ve "Burası Türkiye, İsrail değil" sloganları attı. Filistin halkı için dua edilmesinin ardından araçlarına binen vatandaşlar konvoy halinde Nişantepe Mahallesi'ne gitti.

Ayrıca Fatih Adnan Menderes Bulvarı'nda da araç konvoyu oluşturan vatandaşlar, klakson çalarak Filistin'e destek verdi.

Öte yandan Başakşehir Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu ile İHH İnsani Yardım Vakfınca Başakşehir Millet Bahçesi'nde Filistin'e destek mitingi düzenledi. Alanı dolduran çok sayıda kişi, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atarak İsrail’in saldırılarını protesto etti.