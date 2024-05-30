İş’te Sakarya projesi şehrin ekonomik gelişimine ışık tutacak

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Proje genç girişimcilere ilham verici örnekler sunmayı ve şehir hafızası oluşturmayı amaçlıyor. Sapanca Meslek Yüksekokulu Medya ve İletişim Programı akademisyen ve öğrencileri tarafından yürütülen proje, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından destekleniyor. Sakarya ekonomisine katkı sağlayan işletmeleri geniş bir perspektiften incelemeyi hedefleyen proje ile bölgenin ekonomik gelişimine yön veren yerel işletmelerin girişimcilik hikâyeleri dijital olarak kayıt altına alınacak.

Kent hafızası oluşturulacak

Sakarya'nın ekonomik yönünü araştırarak elde edilen verilerin bölgenin ekonomik tarihini daha iyi anlamak için kullanılacağını belirten Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi İsmail Koç, “Proje ekibi olarak Sakarya'da faaliyet gösteren köklü işletmelerin kuruluş hikâyelerini, aile işletmelerinde kuşaklar arası yönetimi, devlet teşviklerinin etkisini, ekonomik katkıları ve inovasyon projelerini analiz edeceğiz. ‘İş'te Sakarya’ projesi ile şehrin ekonomik gelişimine tanıklık etmeyi ve Sakarya'daki girişimcilik hikâyelerini dijital ortamda belgeleyerek kent hafızasını oluşturmayı, şehir ekonomisine ve genç girişimcilere ilham kaynağı olmayı hedefliyoruz. Sapanca Meslek Yüksekokulu bu proje sayesinde üniversite-sanayi iş birliğine olan bağlılığını göstererek sektörle olan ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacak; üniversite ile sanayi arasındaki bu etkileşim, projenin hem akademik hem de endüstriyel alanda yeni iş birliklerine kapı açmasını mümkün kılacaktır.” ifadelerini kullandı.

Projede ilk çekim gerçekleşti

‘İş'te Sakarya’ projesinde ilk olarak Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Güneşoğlu Süt Ürünleri Anonim Şirketi'nin üçüncü kuşak temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Güneş ile video röportaj çekimleri yapıldı. Firma hakkında bilgi veren Güneş, “65 yıllık üretim tecrübemiz ile bugün 2,1 milyar TL'lik ciroya, 400 kişilik istihdama ve 5 bin süt üreticisine geri bağlantı etkisine ulaşmış durumdayız. Böylelikle Türkiye'de süt ve süt ürünleri işleyen üreticiler arasında önemli bir konumdayız.” diye konuştu.

Proje ekibi

Sapanca MYO Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi İsmail Koç’un koordinatörlüğünü yürüttüğü projenin ekibinde Dış Ticaret Bölümü Başkanı Doç. Dr. Füsun Çelebi Boz, Doç. Dr. Aydın Bağdat ve Medya İletişim Programı Başkanı Öğretim Görevlisi Servet Sezgin yer alıyor. Sapanca MYO Medya İletişim Programı öğrencileri de projede aktif olarak görev alarak uygulama becerisi kazanıyor. Proje ekibi, daha önce ‘Sapanca'nın Çınarları’ adlı projeyi dehayata geçirmişti. Bu proje ile Sapanca'nın 54 yaşlı bireyinin hayat hikâyeleri belgesel haline getirilerek, onların deneyimlerini ve değerleri gelecek nesillere aktarılmıştı.