'İstikrarlı kur, düşük faiz ve enflasyon yatırımı artırır'

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir’in son yıllarda özellikle havacılık, savunma, beyaz eşya, raylı sistemler, makine imalat ve gıda gibi sektörlerde oldukça rekabetçi ve güçlü hale geldiğini söyledi. EKONOMİ Gazetesi Eskişehir Temsilcisi Ali Baş ile bir araya gelerek, 2024 yılına dair sanayicilerin beklentilerini paylaşan Kesikbaş, 2023 yılının genel seçimler, deprem felaketi ve savaşlar nedeniyle, belirsizliklerle ve bazı önemli projelerin ertelenmesiyle geçirildiği dile getirdi.

Kesikbaş, “Seçim süreci doğal olarak ekonomik karar alma süreçlerini etkileyebiliyor. Bu dönemde politik belirsizlik artabiliyor ve bu da iş dünyasının uzun vadeli projeler ile yatırımlar konusunda daha temkinli davranmasına neden olabiliyor. Diğer taraftan 11 şehrimizi yaralayan deprem ile yakın coğrafyamızda yaşanan savaşlar ise acil insani ve ekonomik ihtiyaçları tetikledi. Bu da kaynakların yeniden dağıtılmasına ve önceliklerin değişmesine yol açtı. Bu konuyla ilgili elbette eleştirel bir yaklaşım içinde değiliz. Toplum olarak bu sürece ve acıları paylaşmaya ortak olduk” diye konuştu.

Firmaların ikiz dönüşümü kaçırmaması için çalışıyor

Eskişehir ekonomisinin üretim sektörüne bağlı olarak son yıllarda önemli gelişmeler sağladığını kaydeden Celalettin Kesikbaş, kentin sanayi alanında 4 milyar doların üzerinde ihracat, 9 milyar dolara yakın ciro yaptığını ve 70 binden fazla insana doğrudan istihdam sağlayan bir yapıda olduğunu anlattı. Kesikbaş, şunları söyledi: “Özellikle havacılık, savunma, beyaz eşya, raylı sistemler, makine imalat ve gıda gibi sektörlerde oldukça rekabetçi ve güçlüyüz. Avrupa’nın en önemli motor üretim merkezlerinden biri konumundayız. Uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları, kamyonlar, gemiler ve trenler için motor üretiyoruz. ESO olarak da bu bağlamda tüm projelerimizi söz konusu alanlara yoğunlaştırıyoruz. Özellikle mesleki eğitim, uluslararasılaşma, yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında projeler hayata geçiriyoruz. Bu projeler için yurt içinden ve yurt dışından ciddi finansman sağlıyoruz. Firmalarımızın hem ikiz dönüşümü kaçırmamaları hem de verimlilik ve rekabetçilik gibi alanlarda güçlenmeleri adına çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

İş dünyası için 2024 yılının birçok değişkenin etkisi altında geçecek gibi bir izlenimi olduğunu vurgulayan Kesikbaş, “2024’ün iş dünyası için olumlu bir dönem olması için birkaç faktör büyük önem taşıyor.

Bunların başında ekonomik istikrar geliyor. İş dünyası ancak istikrarın hakim olduğu bir ekonomik ortamda daha iyi performans gösterebilir. İstikrarlı bir döviz kuru, düşük enflasyon ve faiz oranları gibi faktörler iş dünyasının gelişimi için önemli” diye konuştu.

“İş dünyası öngörülebilir ve adil bir vergi sistemi bekliyor”

Yatırım ve inovasyon ortamının iyileştirilmesinin son derece kritik olduğunun altını çizen Kesikbaş, “Yatırım ortamının teşvik edilmesi, girişimciliğin ve inovasyonun desteklenmesi iş dünyasının büyümesini ve rekabet gücünü artıracaktır. Elbette iş dünyasının kamudan da beklentileri var. Adil düzenlemeler ve vergi politikaları bunların arasında. Öngörülebilir ve adil bir vergi sistemi, iş dünyasının uzun vadeli planlar yapmasına yardımcı olacaktır. Son zamanlarda dünyanın gündeminde olan ikiz dönüşüm sürecinde firmalarımızın geri kalmaması adına finansmana erişim konusunda hayata geçirilecek mekanizmalar da yine iş dünyasının beklentileri arasında yer alıyor. Tüm bu faktörlerin entegre ve olumlu yönde çalışması, iş dünyasının büyümesine katkı sağlaması kaçınılmazdır” diye konuştu.