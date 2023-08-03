İSU ile KOÜ arasında ‘enerji verimliliği’ protokolü

EKONOMİ-KOCAELİ

Enerji verimliliği ve enerji yönetimi, çağımızın en önemli konu başlıklarından biri haline geldi. Ülkemizde enerjinin tasarruflu kullanımı, en önemli konuların başında geliyor. Enerji verimliliği alanındaki faaliyetlerin ve projelerin koordinasyonu, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Alternatif Yakıtlar Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (AYARGEM) ile İSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. İş birliği kapsamında Kocaeli Üniversitesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU Genel Müdürlüğü arasında enerji verimliliği alanındaki iş birliğini güçlendirmek için “Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi İş birliği Protokolü” imzalandı.

Enerji verimliliği ekonomik rekabette avantaj

Protokol töreninde konuşan Büyükakın, enerji verimliliği konusunun, rekabet açısından ülkeler için büyük önem teşkil ettiğini ifade etti. Büyükakın, “Enerji verimliliğinde rekabet üstünlüğü sağlayan ülkeler, ekonominin diğer alanlarında da ciddi başarı elde ediyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle beraber enerji verimliliği konusu daha da önem kazanmaya başladı. Enerji verimliliği, ekonomik rekabet üstünlüğü sağlamasının yanında yenilenebilir ve sürdürülebilir politika olarak da karşımıza çıkıyor. Enerji verimliliği noktasında önlem almak, kurumların büyük avantajlar elde etmesini sağlıyor” ifadesini kullandı.

Yüzde 15’lik tasarruf ile 75 milyon TL kaynak elde edilecek

Büyükakın, İSU Genel Müdürlüğünün yıllık enerji tüketiminin çok yüksek boyutlarda olduğunu ifade ederek, “İSU Genel Müdürlüğü, yıllık 128 milyon KiloWatt saat enerji tüketimiyle çok ciddi enerji tüketen bir kurumumuz. Enerji tüketimi için yıllık 500 milyon TL’nin üstünde bir bütçe ayrılıyor. Biz bu noktada burada sağlayacağımız yüzde 15’lik tasarruf ile yaklaşık 75 milyon TL kaynak tasarrufu sağlamış olacağız. Bundan dolayı üniversitemiz ile kentimizin diğer meseleleri gibi bu konu hakkında da iş birliği yapmak istedik. Kocaeli Üniversitesi ve İSU Genel Müdürlüğü arasında imzaladığımız protokol kapsamında ilgili branşlarda ki hocalarımız çalışma gerçekleştirecek. Kısa vadede enerji verimlilik bilincinin arttırılması, orta ve uzun vadede ise enerjiyi yoğun kullanan cihazların dönüşüm programına dâhil edilmesini bekliyoruz. Bununla birlikte yüzde 15 enerji tasarrufu sağlayarak 75 milyonluk bir kaynak tasarrufu elde edeceğiz. Bize ve kentimize sağlamış olduğu katkılardan dolayı Kocaeli Üniversitemize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

2033 yılına kadar 33 milyar TL tasarruf edilmesi hedefleniyor

Rektör Cantürk, Türkiye’de enerjinin yüzde 70’lik kısmının ithal edildiğini ifade etti. Cantürk, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, kamuda enerji verimliliği kapsamında 2018 yılında çıkan 55 eylem planı var. Bu kapsamda, İSU Genel Müdürlüğü ve diğer kamu kurumları ile özel sektörde enerji tasarrufu yapılması için gerekli gayretleri yerine getiriyoruz. 2033 yılına kadar 33 milyar TL tasarruf edilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda İSU Genel Müdürlüğü ile protokol imzalıyoruz” açıklamasını yaptı.