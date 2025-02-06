İSÜAD, üyelerinin yetkinliklerini eğitimlerle artıracak

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakaryalı iş kadınlarının dayanışma amacıyla kurdukları İş Dünyası Sürdürülebilir Üretim Ağı Derneği (İSÜAD), üyelerinin yetkinliğini eğitimlerle artıracak.

Bu konudaki çalışmalara başlayan İSÜAD ilk eğitim etkinliğini İş Dünyası Sürdürülebilir Üretim Ağı Derneği Başkanı Sevil Faydalı, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyelerinin katılımı ile Hampton by Hilton Hotel’de, eğitmen oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ekrem Tamer’in katıldığı "Diksiyon ve Protokol Kuralları Eğitimi" ile gerçekleştirdi.

İş Dünyası Sürdürülebilir Üretim Ağı Derneği Başkanı Sevil Faydalı, iş dünyasında sürdürülebilir başarının sırrının, sadece üretmekle değil, aynı zamanda doğru iletişim kurmak ve profesyonel bir duruş sergilemekle de ilgili olduğunu belirtti.

Topluluk önünde konuşma

Faydalı, eğitim faaliyetleri ile iş dünyasında başarılı olmanın önemli unsurlarından olan diksiyon ve protokol kuralları konusunda üyelerine kapsamlı bir bilgi sunmayı amaçladıklarını ifade ederek şunları söyledi: “Protokol kuralları, artikülasyon, vurgu-tonlama, konuşma türleri, yazı dili ve konuşma dili arasındaki farklar, okuma çalışmaları, beden dili ve imaj yönetimi, hitabet ve topluluk önünde konuşma, doğaçlama konuşma teknikleri gibi konular ele alındığı 2 günlük bir eğitim programı düzenledik. Eğitim boyunca katılımcılar, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla da kendilerini geliştirme fırsatı buldu. Özellikle doğaçlama konuşma teknikleri ve topluluk önünde konuşma konularında yapılan uygulamaların, katılımcıların iş hayatında karşılaşabilecekleri zorluklara karşı hazırlıklı olmaları anlamında önemli faydaları oldu. İş dünyasında başarılı olmak için sadece teknik bilgi ve becerilere sahip olmanın yeterli olmadığını düşünüyoruz. Aynı zamanda etkili iletişim kurabilmek, profesyonel bir imaj sergileyebilmek ve protokol kurallarına hakim olmak da büyük önem taşıyor. Bu eğitim etkinliği ile üyelerimize iş hayatında ihtiyaç duyacakları önemli beceriler kazandırmayı hedefledik.”