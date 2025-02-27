İşyeri kültürü ve işveren markası NOSAB’da konuşuldu

EKONOMİ (BURSA) - Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB), NOSAB Akademi aracılığıyla, eğitim programları düzenleyerek bölgedeki firmaları, alanında uzman kişi ve kurumlarla buluşturmaya devam ediyor. NOSAB Toplantı Salonu’nda düzenlenen programda weHIRE HR Solutions Kurucusu Ecem Karaoğlan tarafından “İşveren Markası ve İşyeri Kültürü” eğitimi verildi. İş dünyasında fark yaratan stratejileri, çalışan bağlılığını ve kurumsal kimliği güçlendiren uygulamaları aktaran Ecem Karaoğlan, işveren markasının mevcut çalışanların ve iş gücünün arasında bir işveren olarak sahip olunan itibar olduğunu söyledi. Ecem Karaoğlan, işveren markasının şirketleri, tercih edilen bir işyeri olarak rekabette öne çıkarmak için yapılan çalışmaların tümü olduğunu belirtti.

İşyeri kültürünün ise bir işletme veya organizasyon içindeki çalışanların, yöneticilerin, iş süreçlerinin ve iş ilişkilerinin oluşturduğu bir kültürel yapı olduğunu vurgulayan Ecem Karaoğlan, işyeri kültürünün organizasyonun değerleri, normları, davranış biçimleri ve iş yapma tarzlarını yansıttığını ifade etti. interaktif olarak gerçekleştirilen eğitimde Ecem Karaoğlan, katılımcıların sorularını da cevapladı.