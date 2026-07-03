İtalyan Ticaret Odaları ağının küresel yönetiminde İzmir dönemi

İZMİR / EKONOMİ

İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Pietro Alba, 64 ülkeyi birbirine bağlayan Assocamerestero’nun Genova’daki 35. Dünya Kongresi’nde, Avrupa ve Avrasya’nın en kritik ticaret odalarını temsil etmek üzere Genel Kurul üyeliğine seçildi. İtalyan Yurt Dışı Ticaret Odaları (CCIE) 35. Dünya Kongresi, 13–15 Haziran 2026 tarihleri arasında Genova Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Dünya genelinde faaliyet gösteren İtalyan Ticaret Odaları ağının en temel buluşma ve değerlendirme platformunu oluşturan kongre; CCIE'nin uluslararası ekonomik diyaloğun geliştirilmesi, İtalyan ürünlerinin küresel ölçekte tanıtılması ve işletmelerin küreselleşme süreçlerinin desteklenmesi açısından üstlendiği stratejik rolü bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu yılki kongre, 64 ülkede faaliyet gösteren 86 İtalyan Yurt Dışı Ticaret Odası’nın 83’ünün katılımıyla neredeyse tam kadro olarak büyük bir başarıya imza attı. Yüzde 96’yı bulan bu yüksek katılım oranı, Assocamerestero ağının küresel ölçekteki gücünü, kurumsal bağlarını ve operasyonel sağlamlığını yeniden teyit etti. Bu prestijli zirvede İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası’nı (CCI İzmir), Yönetim Kurulu Başkanı Pietro Alba ve Genel Sekreter Eren Alpar’dan oluşan bir heyet temsil etti.

Zirvenin açılışında konuşan Assocamerestero Başkanı Mario Pozza, mevcut jeopolitik konjonktürün karmaşıklığına dikkat çekerek somut çözümlere ve sahada güçlü bir desteğe ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Pozza, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) mevcut düzenleyici belirsizlikleri yapısal büyüme stratejilerine dönüştürebilmesi adına, etkin destek mekanizmalarının süratle hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bu süreç, CCI İzmir açısından tarihi bir başarıyı da beraberinde getirdi. İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Pietro Alba; İzmir, İstanbul, Danimarka, Norveç, İsveç, Çekya, Slovakya, Moldova, Macaristan, Romanya, Rusya ve Bulgaristan Odalarını kapsayan coğrafyadaki İtalyan Ticaret Odalarını temsilen, Assocamerestero Genel Kurulu’na Avrupa Bölgesi 2. Grup Temsilcisi olarak seçildi.