İtalyanlar Ege’nin avantajlarını sevdi

DUYGU GÖKSU/İZMİR

Bünyesinde 200 aktif üyesi bulunan ve üye sayısı giderek artan İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası’nın üye firmaları arasında İtalya ile iş ilişkisi olan, İtalyan yatırımlı birçok firma bulunuyor. Ege Bölgesi’nin İtalyan firmaların yatırım yapması için sosyo-ekonomik dengeye sahip bir bölge olduğuna işaret eden İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Eren Alpar, bölgenin nitelikli iş gücü, liman avantajı, serbest bölge ve düzenli organize sanayi bölgeleri ile yatırımcıya birçok olanak sağladığını söyledi.

İtalya kurumsal sistemi olarak güzel bir iş birliği olduğunu belirten Alpar, “Ofislerimizin bulunduğu Aydın ve Antalya illerinden de üyelerimiz mevcut. Ayrıca Aydın Sanayi Odası, Genova Ticaret Odası gibi kurumsal üyelerimiz de var. Son olarak Ege İhracatçılar Birliği ve İtalya’daki Mermer Makinaları Üreticileri Konfederasyonu da üye olma talebini iletti. İtalyan yatırımlarının tarihi Türkiye’de ve İzmir’de çok eskilere dayanıyor” dedi.

“KOBİ’lere yatırım için destek oluyoruz”

İtalya ve Türkiye’nin KOBİ’lerin yoğun olduğu ülkeler olduğunu ve yatırım yapmak isteyen firmalara şirket kurma aşamasında dernek olarak destekler verdiklerini anlatan Alpar, “Sektörel araştırmalar ile İtalyan ve Türk firmalarına ulaşmalarını sağlıyoruz. Yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle de iki ülke firmalarının yakınlaşmasına ve ekonomik ilişkilerinin artmasına katkıda bulunuyoruz. Gıda, tarım, doğal taşlar, tekstil ve konfeksiyon gibi geleneksel sektörler Ege Bölgesi için her zaman potansiyel taşıyor. Ayrıca yenilenebilir enerji sektöründe Ege Bölgesi çok önemli bir merkez. Biz de yaptığımız çalışmalarda bu sektörlerde faaliyet gösteren firmalarla yoğun olarak çalışıyoruz” diye konuştu.

“İzmir sağladığı avantajlarla ideal bölge”

İzmir’in küçük ve orta ölçekli firmaların sanayi yatırımları için bölgedeki en ilgi çekici şehirlerden bir tanesi olduğuna dikkat çeken Alpar, “İyi eğitim almış nitelikli işgücüne sahip olması, dinamizmi, iç ve dış ticaret konusunda esnekliği, coğrafi konumu ve sağladığı avantajlar ile ticaret için ideal bir bölge olmasını sağlıyor. Otomotiv imalat sanayi, elektronik, elektromekanik, makine, kimya gibi farklı sektörlerde var olan köklü yatırımlar yenilerinin gelmesi için de iyi örnekler oluşturuyor. Odamıza İzmir’de yatırım yapmak isteyen İtalyan firmalardan sorular geliyor biz de yanıtlayarak şirket kurma süreçlerini en kolay şekilde çözmelerini sağlıyoruz. Son dönemde firma açmak için danışanların arasında kartuş üreten bir firma bile var. Ege Bölgesi İtalyan firmaların yatırım yapması için sosyo-ekonomik dengeye sahip bir bölge. Daha önce bu bölgede yatırım yapmış olan İtalyan firmaları görmek de yeni yatırımcılara örnek oluşturuyor. Ege Bölgesi nitelikli iş gücü, liman avantajı, serbest bölge ve düzenli organize sanayi bölgeleri ile yatırımcıya birçok olanak sağlıyor” ifadelerini kullandı.

30 sektörde organizasyon

Şimdiye kadar 30 sektörde ikili görüşmeler organizasyonları, workshoplar, teknik seminerler, fuarlara ziyaretçi heyetleri ve İtalya’da marka olmuş önemli firmalara ziyaret heyetleri gerçekleştirdiklerini aktaran Alpar, Ege Bölgesi ağırlıklı olmak üzere Türkiye’deki birçok kurum ile ortak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

İtalya, Türkiye’nin ticari ortakları arasında 6. sırada

İtalya’nın Türkiye’nin ticaret ortakları arasında hep ilk sıralarda yer aldığını vurgulayan Alpar, “2022 yılında ticaret hacmimiz 26 milyar dolar oldu. 2023 yılının ilk dört ayında, 2022'nin aynı dönemine kıyasla Türkiye ile dış ticaret % 4,3 oranında artış gösterdi. Bu durum İtalya'yı, Türkiye'nin en büyük ticari ortakları arasında, %3,8'lik bir paya ve 8,9 milyar dolarlık ticaret hacmi ile 6. sıraya yerleştirdi. İtalya, Akdeniz bölgesinde Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olarak kendini gösteriyor. 2023 yılı Ocak-Nisan aylarında İtalya’dan ithalat, 4,7 milyar dolar değerinde olup, Türkiye'nin önde gelen tedarikçileri arasında 6. sırada yer alıyor. Rusya, Almanya, Çin, İsviçre ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından geliyor. İtalya, Türkiye'nin başlıca müşterileri arasında ise 4,1 milyar dolarlık mal alımı ile Almanya ve Amerika’dan sonra 3. sıraya yükseldi. En çok ithal edilen ürünler arasında makine ve mekanik cihazlar, metaller ve değerli taşlar ve otomobil, traktör gibi taşıtlar bulunuyor. İtalya'ya ihracatımızda ilk sıradaki kalem ise otomobiller, traktörler ve yedek parçaları olup, neredeyse 1 milyar dolarlık bir değere sahip. Daha sonra makine ve mekanik cihazlar, yakıt ve yağlar, elektrik elektronik ekipmanları geliyor” bilgilerini paylaştı.