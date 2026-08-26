İTB Başkanı Işınsu Kestelli, kuru incirde 90 bin tonluk rekolte müjdesi verirken, kalite uyarısında bulundu

DUYGU GÖKSU / İZMİR

İzmir Ticaret Borsası (İTB) ağustos ayı meclis toplantısında, yeni kuru incir sezonuna girerken sektörde sevindirici bir rekolte artışı öngörüldüğünü söyleyen İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, geçtiğimiz sezona kıyasla yaklaşık yüzde 20 oranında bir artışla, üretimin bu yıl 90 bin tonun üzerine çıkmasının beklendiğini söyledi.

Bu yüksek rekolte potansiyelinin başarıya ulaşması için gıda güvenliği ve kalitenin korunmasının şart olduğunu vurgulayan Kestelli, “Avrupa Birliği pazarındaki sıkılaşan denetimler, Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) bildirimlerine de yansıdı. 2024/25 sezonunda 155 olan bildirim sayısı geçtiğimiz sezon 248’e yükseldi. Bu süreçte, aflatoksin bildirimlerinde yüzde 50'ye varan bir düşüş elde edildi. Bu düşüş, doğru yöntemler uygulandığında ve sahadaki farkındalık artırıldığında başarı kazanılabileceğini kanıtlıyor. Okratoksin kaynaklı bildirimlerde ise yaklaşık yüzde 280 oranında büyük bir artış yaşandı. Hasat öncesinden başlayarak toplama, kurutma, ayıklama ve depolama süreçlerinin tamamında aynı aflatoksindeki kararlılıkla mücadele edilmeli. İklim değişikliğinin de bu riskleri tetiklediği göz önüne alınarak üreticiler, ihracatçılar, kamu kurumları, borsalar, araştırma enstitüleri ve üniversiteler ortak hareket etmeli” diye konuştu.

Kestelli, İzmir tarımı için belirlenen 5 temel gelecek vizyonunu şöyle sıraladı: “Teknoloji ve sürdürülebilirlik, tedarik zinciri ve Yeşil Mutabakat uyumlu ihracat, genç kuşakların sektöre kazandırılması, modern ve şeffaf tarımsal ticaret, lisanslı depoculuğun tam kapasite çalışması, güçlü iş birliği ve ortak akıl.”

“İzmir Ticaret Borsası’nı gerçek tüccarlar yönetmeli”

Ekim ayında yapılacak olan seçimlerle ilgili söz alan Meclis Üyesi Bülent Arman, İTB’nin gerçek tüccarlar tarafından yönetilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, “Sayın Ercan Korkmaz, Başkan Yardımcılığına aday olduğunu açıkladı. Bu daha önce TOBB’da duyulmuş bir şey değil. Yarım kalmış projelerin bitirilmesi için bir dönem daha dedi. Ercan Bey yarım kalan projeleri açıklamalı. Yarım kalması için bir proje olması lazım” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanlığı’na aday olan Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer’in, Kestelli’nin şirketinde müdür olduğunu ve İTB’nin emanetçiler tarafından yönetemeyeceğini dile getiren Arman, “İzmir Ticaret Borsası gerçek tüccarların olduğu bir kurumdur. Emanetçilerin yönettiği, emeklilerin hobi bahçesi değildir” dedi.

Arman’ın konuşmalarının ardından söz alan Kestelli ise, "Cevap vermeye gerek görmüyorum. 135 yıllık kurumun seçim mezesi olmasına izin vermeyeceğiz" dedi.