İTB Başkanı Işınsu Kestelli: “Ürün fiyatlarındaki artışlar, maliyet artışlarının altında kalıyor”

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

İzmir Ticaret Borsası’nda (İTB) 2024 yılında gerçekleştirilen işlem hacminin yüzde 35 artarak 119 milyar liraya yükseldiğini dikkat çeken Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, geride bırakılan yılda ürün fiyat artışlarının maliyet artışının altında kalması nedeniyle üreticinin olumsuz etkilediğini vurguladı.

İTB ocak ayı olağan meclisinde konuşan Kestelli, “Toplam işlem hacmimizin yüzde 60’ı bitkisel ürünlerden oluşurken, yüzde 40’ı ise canlı hayvan ve hayvansal ürünler grubunda gerçekleşti. 2024’ün en önemli gündemlerinden birisi ürün fiyatları ve enflasyon oldu. 2024 yılı ortalama süt fiyatları 2023’e göre yüzde 28 artarak 14,6 lira oldu. Ortalama karkas dana eti fiyatları 323 lira olarak bir önceki yıla göre yüzde 61 arttı. Süt fiyatlarındaki artış oranının et ve yemdeki artışın altında kalması süt hayvanlarının kesime gitmesinin ve dolayısıyla hayvancılığımızın olumsuz etkilenmesinin en önemli nedenlerinden birisi. Pamuk üreticimiz de bu yıl mutlu olamadı. Çiğitli pamuk fiyatları 2023’e göre yüzde 24 yükseldi ve ortalama 22,2 liradan işlem gördü. Fiyattaki artışın maliyet artışlarının altında kalması ve prim miktarının son 3 yılda kiloda 1,6 lira olarak sabit tutulması üreticilerimizi olumsuz etkiledi” diye konuştu.

Ege’nin geleneksel ürünleri sevindirdi

Ege Bölgesi’nin en önemli tarımsal ürünleri olan kuru üzüm, kuru incir ve zeytinyağının kısmen de olsa üreticisini memnun ettiğini dile getiren Kestelli, “Ancak, bu ürünlerde de önemli sorunlar yaşadık. Sızma zeytinyağı fiyatları 2023 yılına göre yıllık ortalama yüzde 109 arttı. Ancak yeni hasadın başladığı yılın son çeyreği ile fiyatlar düşüşe geçti. 2024 yılı ilk yarısında 250-300 lira aralığına kadar yükselen sızma zeytinyağı fiyatları günümüzde kalitesine göre 180 lira seviyelerinde işlem görüyor. Çekirdeksiz kuru üzüm ise yüzde 152 oranında artış ile fiyatı en çok yükselen ürünlerden. Ancak, rekolte miktarı iklim şartlarından olumsuz etkilendi ve normal bir sezona göre yüzde 35-40 düştü. Diğer taraftan 25 Ocak tarihi itibariyle yeni sezonda ortalama ihraç fiyatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71 artmış olsa da ihracat miktarı yüzde 31 geriledi. Bölgemizin bir diğer önemli ürünü kuru incirde ise 2024 yılı fiyatları önceki yıla göre yüzde 87 yükseldi ve ortalama 173 lira oldu. Gerçekçi olarak ifade etmek gerekirse kuru incir fiyatları üreticilerimizi memnun ediyor ve bu nedenle dikimler son 4-5 yıldır sürekli artıyor” diye konuştu.