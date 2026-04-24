İTB Yönetim Kurulu Üyesi Şeref İyiuyarlar: “Bugünlerde destek açıklanırsa, üreticinin pamuğa dönme şansı olur”

DUYGU GÖKSU / İZMİR

İzmir Ticaret Odası’nda, "Türk Pamuğunda Kritik Eşik" temasıyla 8. Ulusal Pamuk Zirvesi yapıldı. Zirve kapsamında düzenlenen “Yerli pamuk üretimindeki sorunlar ve çözüm önerileri” başlıklı oturumda konuşan İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Üyesi Şeref İyiuyarlar, 2025 sezonunun üretici açısından büyük hayal kırıklığı yarattığını belirterek, acilen destekleme modelinin değiştirilerek, kilo bazında desteklemeye geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Desteklemeler yetersiz olunca üreticinin başka ürünlere kaydığını aktaran İyiuyarlar, “Ürün deseni değişti. Kilo bazlı desteklemeye geçilmesi tek çözüm. Destekleme modeli değiştirilmeli. Üreticinin biraz olsun pamuğa dönme şansı olsun. Bu açıklama bugünlerde yapılırsa çok daha faydalı olur. Yerli üretimin artmasına katkı sağlar. Menemen’de 120 bin dönüme kadar pamuk ekiliyordu. Şu an 30 binlerde” diye konuştu.

Fevzi Çondur: “Fiyat mekanizmaları güçlendirilmeli”

Tarımsal üretim maliyetlerinin küresel belirsizlikler ve iklim kriziyle birlikte katlandığını belirten Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, en büyük sorunun fiyat baskısı olduğunu belirterek, işçilik ve girdi maliyetleri artarken pamuk fiyatlarının aynı oranda yükselmediğini vurguladı.

Üreticinin çoğu zaman maliyetinin altında satış yapmak zorunda kaldığını dile getiren Çondur, “Bu durum kârı düşürmekle kalmıyor, zararı kronik hale getiriyor. Ekonomik gerçekler nedeniyle pamuk ekim alanlarında ciddi daralmalar yaşanıyor. Bu olumsuz şartlara rağmen özveriyle üretime devam eden çiftçimiz, Türkiye’yi küresel üretimde önemli bir noktada tutuyor ancak bu sürdürülebilir değil. Üretim maliyetlerini düşürecek desteklerin artırılması ve fiyat mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekiyor. Üreticiyi garanti altına alan politikalar hayata geçirilmeli. Sulama yatırımlarının tamamlanması ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi verimlilik için hayati önem taşıyor. Ayrıca 'GMO Free Turkish Cotton' markamızın güçlendirilmesi ve doğal elyaf kullanımının teşvik edilmesi, küresel pazardaki rekabet gücümüzü artırır” diye konuştu.

İhsan Emiralioğlu: “2026 destekleme rakamları artırıldı”

2025 yılında dekar başına bin 98 lira olarak uygulanan destekleme fiyatının, 2026 yılında bin 395 liraya çıkarıldığını söyleyen Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, “Verimi ve kaliteyi artırmak için fark ödemesi ve benzeri destek kalemlerimiz de devam edecek. Artık rekabet sadece fiyatla değil; karbon ayak izi, sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik üzerinden şekilleniyor. GDO’suz pamuk ve sürdürülebilir üretim politikalarıyla Türkiye, küresel pazarda daha güçlü bir konuma gelecek” dedi.