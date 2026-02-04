İTB’nin, “Tarım Gençlerle Yükseliyor” fikir yarışması sonuçlandı

EKONOMİ / İZMİR

İTB tarafından tarım alanında çalışmalar yapmak isteyen gençlere destek vermek amacıyla düzenlenen yarışmada ödül kazananlar şöyle: Çevre Dostu Tarım Kategorisi’nde, Tarık Yıldız, “Peynir Altı Suyu ve Tarımsal Atıklardan Elde Edilen Kapsüllenmiş Probiyotik ve Biyokömür Destekli Akıllı Gübre Üretimi” konulu proje fikri ile birinci oldu. Ali Kayra Kocatürk, “Agrion - İklim Dostu Tarım İçin Robotik Morfolojik Mahsul Fenotipleme Sistemi” konulu proje fikri ile ikincilik, Buse Yıldız, “Bıo-Condenser” konulu proje fikri ile üçüncülük ödülünü aldı.

Işınsu Kestelli: “Gençlere her zamankinden çok ihtiyacımız var”

Kıt kaynaklarla çok daha bilinçli hareket edilmesi gerektiğini ve akıllı teknolojiler, akıllı sulama sistemleri, dijital tarım uygulamaları, veri temelli üretim modelleri ve çevre dostu çözümlere ihtiyaç olduğunu söyleyen İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “İşte tam bu noktada gençlerimize her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Gençlerin ilgisini ve odağını daha fazla tarıma çekmeliyiz. İzmir Ticaret Borsası olarak biz de bu bakış açısıyla hareket ediyoruz. Tarım sektörünün gençler için en güçlü fırsat alanlarından biri olduğuna inanıyor; “Toprak ve Çocuk” ve “Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje Fikri Yarışması” gibi projelerimizle filizlerimizi yani siz gençleri tarımla buluşturuyoruz. Hedefimiz çok net: Tarımı sizler için yalnızca bir meslek değil, uzun vadeli bir gelecek yatırımı haline getirmek” dedi.