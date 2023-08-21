İTSO Başkanı Uğurdağ: “Konkordato iddiaları dedikodudan ibaret”

ALİ ŞAHİN/BURSA

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, son dönede İnegöl’de çokça dillendirilmeye başlanan bazı sanayicilerin konkordato ve benzeri olumsuz durumlarını konu alan söylentiler üzerine açıklama yaptı. İnegöl’ün, sanayisi sağlam temeller üzerine oturmuş, yıllardır Türkiye ekonomisine rol model olmuş bir yapıya sahip olduğuna vurgu yapan Uğurdağ, “Son zamanlarda üreticilerimizin işlerini olumsuz etkileyecek söylentilerle karşılaşmaktayız. Şehrimizde yer alan firmalarımız hakkında gündeme gelen bazı konuların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını altını çizerek belirtmek istiyorum. Bizler sanayiciler olarak üretim yapmak, ihracat yapmak, istihdam sağlamak ve katma değer üretmek adına var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Adı geçen firmalarımızın, yaşanan konjonktürel dalgalanmalarda zaman zaman sorunlarla karşılaşıyor olabilirler fakat var güçleriyle çalışmalarını sürdürerek hem kendilerine hem şehrimize hem de ülkemize kazanç sağlamaya, değer katmaya devam ediyorlar. Bu tür dedikoduların şehrimiz ekonomisine ve sanayisine zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.