İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Bursa'da gençlerle buluştu

EKONOMİ (BURSA) - Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte, Prof. Dr. Mandal, “Geleceği İnşa Eden Güç: Eğitim, Bilim ve Gençlik” başlıklı konuşmasıyla gençlere ilham verdi. Programa Bursa genelinden 27 farklı okuldan yaklaşık 700 öğrenci ve 50 öğretmen katıldı. Prof. Dr. Hasan Mandal, konuşmasında bilimsel düşüncenin önemine ve gençlerin bu alandaki potansiyeline değindi. Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği programda Mandal, eğitim ve bilimin gelecekteki rolüne ilişkin görüşlerini öğrencilerle paylaştı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bursa İTÜDER Başkanı Hasan Tuğcu ise İTÜ’nün Türkiye’nin kalkınma sürecindeki rolüne dikkat çekti. Tuğcu, “Yollarımızda, köprülerimizde, barajlarımızda, santrallerimizde ve haberleşme ağlarımızda İTÜ mezunu mühendis ve mimarların imzası vardır. 250 yılı aşkın geçmişiyle İTÜ, Türkiye’nin ilk teknik üniversitesi olma özelliğini taşımaktadır” dedi.

Programın ardından Bursa İTÜDER Evi’nde düzenlenen özel toplantıda ise, Prof. Dr. Mandal; Bursa İTÜDER Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tuğcu, yönetim kurulu üyeleri, dernek üyeleri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) temsilcileri ve Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı ile bir araya geldi. Görüşmede, İTÜ ile Bursa İTÜDER arasında önümüzdeki dönemde planlanan ortak projeler ve iş birlikleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.