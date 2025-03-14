IVECO ve Ford Trucks Ortak Geliştirme Anlaşması imzaladı

Iveco Group N.V.'nin hafif, orta ve ağır ticari araçlar tasarlayıp üreten ve pazarlayan markası IVECO ile Ford Otosan’ın ağır ticari araç markası Ford Trucks, önemli bir anlaşmaya imza attı. Yapılan anlaşma ile ağır hizmet tipi kamyonlar için yeni kabin tasarımı ve mühendisliği geliştirilmesini kapsayan Ortak Geliştirme Anlaşması(JDA) duyuruldu.

İlk kabinlerin 2028 yılına kadar hazır olması hedefleniyor

Anlaşma, iki şirket tarafından 14 Mart 2024’te açıklanan münhasır, bağlayıcı olmayan Mutabakat Zaptı’nı operasyonel projeye dönüştürecek. Her iki şirket, kabinleri kendi tesislerinde üretecek ve belli başlı tasarım konseptini özelleştirerek ürünlerini kendi markaları IVECO ve Ford Trucks çatısı altında satışa sunacak. Odak noktası, maliyet verimliliği ve tüm güç aktarma organlarıyla tam uyumluluk olan kabin, kabin konforu, güvenlik, aerodinamik ve modülerliği ön planda tutacak. İlk kabinlerin 2028 yılına kadar üretime hazır olması hedefleniyor.

IVECO ve Ford Trucks pazarda ön saflarda kalacak

IVECO ve Ford Trucks, Ortak Geliştirme Anlaşması(JDA) imza törenine Iveco Group CEO'su Olof Persson ve Iveco Group Kamyon İş Birimi Başkanı Luca Sra, Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt ve Ford Trucks'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Duman katıldı. İmza töreninde konuşan Iveco Group Kamyon İş Birimi Başkanı Luca Sra,"Bu Anlaşma ile Ford Trucks ile ortaklığımızı bir sonraki seviyeye taşımaktan heyecan duyuyoruz. Mühendislik uzmanlığını paylaşarak ve güçlü yönlerimizi birleştirerek, güvenlik, verimlilik, kalite ve sürücü konforunda yeni standartlar belirleyen bir ürün yaratacağız” dedi. Sra, anlaşmanın IVECO ve Ford Trucks’ın pazarda en ön saflarda kalmasını ve yeni düzenlemelere hazır olmasının müşterilerine olağanüstü kalite ve değer sunacağını söyledi.

Yenilikçi ve yüksek performanslı kabinler sunulacak

Ford Trucks'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Duman, konuşmasında inovasyon ve ağır ticari araç endüstrisi için kaliteli çözümler sunma konusundaki kararlılıklarının altını çizdi. Duman, “IVECO ile güçlerimizi birleştirerek, maliyet verimliliği ve mevzuata uygunluğu sağlarken, güvenlik, aerodinamik ve sürücü konforunda yeni ölçütler belirleyecek yenilikçi, yüksek performanslı kabinler sunma yeteneğimizi artırıyoruz” dedi.