“İyi Pamuk” eşdeğerlik bekliyor

AHMET USMAN / AYDIN

Türkiye’nin en stratejik tarım ürünlerinden biri olan pamuk, Dünya Pamuk Günü kapsamında Söke’de bir kez daha gündeme taşındı. Dünya çapında İyi Pamuk (Better Cotton) standardını belirleyen ve denetleyen girişim Better Cotton Initiative (BCI), İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (IPUD) iş birliğiyle, Uçak Tekstil’in sponsorluğunda saha gezisi düzenledi. Dünyaca ünlü tekstil markalarının yurt içi ve yurt dışından temsilcilerinin katıldığı etkinlikte Söke’deki pamuk tarlası, çırçır ve iplik tesisleri ziyaret edildi. Tanmanlar Tarım tarlasında İyi Pamuk tarımı uygulamaları sahada anlatıldı.

BCI heyetine ev sahipliği yapan IPUD Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Tanman, Better Cotton sertifikalı pamukların devlet desteklerinden yararlanabilmesi için yürütülen Tarım Bakanlığı’nın iyi tarım standartları ile BCI standartlarının eşdeğer hale getirilmesi çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Düzenlemenin önümüzdeki yılın ürününe yetişmesini umduklarını vurgulayan Tanman, kuraklığın giderek arttığı günümüzde sürdürülebilir pamuk tarımı için, İyi Pamuk tarımının desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Tanman: “Pamukta modern sulama şart”

Tanman, kuraklık ve artan maliyetler nedeniyle sektörün zor durumda olduğunu vurgulayarak “Pamuk, hazır giyimin ana hammaddesi; ancak verim suya bağlı. Modern sulama tekniklerine geçmeden üretimde sürdürülebilirliği sağlayamayız. Türkiye’nin pamukta rekabet gücünü kaybetmemesi için İyi Pamuk tarımına dönüşümü hızla gerçekleştirmesi gerekiyor” dedi.

Dünyada İyi Pamuk’un pamuk üretiminden ortalama yüzde 25 pay alırken, Türkiye’de bu oranın yüzde 12 civarında olduğuna dikkat çeken Tanman, “Bu oranın artabilmesi için devlet desteğine ihtiyaç var. Bu yıl ülke genelinde yaklaşık 650 bin ton lif pamuk üretimi tahmin ediliyor, bunun yaklaşık 100 bin tonu İyi Pamuk olarak sertifikalandırılıyor. Bakanlığımızın İyi Tarım Uygulamaları yapan çiftçilere olduğu gibi, İyi Pamuk standartlarında üretim yapanlara da destek vermesi için bu standartları eşdeğer hale getirip İyi Pamuk çiftçisinin de destek alması yönünde çalışıyoruz. Yakın bir zamanda uygulamaya geçeceğini umuyoruz. Bu gerçekleşirse çiftçi devlet desteğinden yararlanacak ve İyi Pamuk üretimi artacaktır” diye konuştu.

Karaçay: Better Cotton artık “izlenebilir”

BCI sertifikasyonunda özellikle izlenebilirlik alanında önemli bir değişim yaşandığını anlatan BCI Türkiye Kıdemli Koordinatörü Şeyma Karaçay, “Dünyanın en büyük sürdürülebilir pamuk standardına sahibiz. Sertifikasyon sistemimiz, Avrupa Birliği’ndeki yeni yeşil yönetmeliklere uyum sağlayacak şekilde yeniden düzenlendi. Artık tekstil markaları, ürünlerine BCI etiketi basarak ‘bu tekstil ürünü yüzde 100 İyi Pamuktan üretilmiştir’ yazabilecek” dedi.

Prof. Dr. Uygun Aksoy: “Tarım bilgiyle yapılmalı”

Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) Başkanı Prof. Dr. Uygun Aksoy, pamuk üretiminde sürdürülebilirliğin önemine değinerek, şu konulara dikkat çekti: “Tarım bilgiyle yapılmalı. Artık çevreye rağmen değil, çevreyle birlikte tarım anlayışını benimsemeliyiz. Bu noktada üretim sertifika programları ön plana çıkıyor. Türkiye’de ithalata dayalı bir tekstil üretimi var; pamuk üretimi teşvik edilmeli, ama çevreye duyarlı üretim olmalı. Bizler de verdiğimiz eğitimlerle damla sulama, güneş enerjisi, pestisit kullanımı, doğru gübreleme gibi çevreye duyarlı tarım uygulamalarını çiftçiye aktarmaya çalışıyoruz.