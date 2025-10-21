İyilik Okulu Projesi’nin 11. Yıl Açılışı Kocaeli Başiskele’de gerçekleştirildi

Adem Adıgüzel/Kocaeli

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile Deniz Feneri Derneği iş birliğiyle yürütülen “İyilik Okulu Projesi” 11. Yıl açılış programı Başiskele Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz’ın yanı sıra Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Cengiz, Deniz Feneri Yönetim Vekili Recep Koçak, Deniz Feneri Derneği Kocaeli İl Temsilcisi Şenol Tiryaki ve çok sayıda davetli katıldı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş yaptığı konuşmada, “Bizim gençlerimiz, öğrencilerimiz, çocuklarımız yardım yapmaya, iyilikte bulunmaya yatkındırlar. Millet olarak da en büyük hasletlerimizden birisi yardımcı olmamız. Gazze de belki dünyanın en muhtaç coğrafyalarından birisi haline geldi maalesef ki bu muhtaç hale gelme bir doğal afetle de olmadı, bir yangınla, depremle, selle olmadı. Bir katliamla oldu. Dünya iki sene neredeyse bunu seyretti. Bugün en çok yargıma, en çok şefkate ihtiyacı olan bölge o bölge. Ama onun gibi dünyada maalesef birçok mazlum coğrafya var. Hiç başlarına bir afet gelmeden sadece bulundukları şartlardan, savaşlardan ya da bulundukları bölgelerin verimsizliğinden birçok coğrafya bizim yardımlarımıza muhtaç. Siz gençlerin bu konuda yapacağı çalışmalarla ortaya koyacağınız faaliyetlerle bir araya getirilecek yardımlara muhtaçlar” şeklinde konuştu.

"Yüzyılın iyilik hareketi"

Deniz Feneri Derneği’ni “yüzyılın iyilik hareketi” olarak belirten Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, “Aziz gençler, sizin ufkunuz o kadar geniş ki, sizin gönlünüz o kadar güzel ki, bizim hayal edemeyeceğimiz iyilikleri tasarlıyorsunuz ve hayata geçiriyorsunuz. Onun için hep şunu diyorum, dünya hep çocukların olsa, çocuklar gibi güzel kalsa, çocuklar gibi hep iyilik içerisinde olsa. Siz çocuklarımızdan iyiliği yaymanızı, yaygınlaştırmanızı, Deniz Feneri Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yürüttüğümüz bu çalışmalara iyilik projelerinizle müracaat etmenizi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

“İyilik proje yarışmaları bu sene İstanbul'da gerçekleşecek”

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, "Gençlerimize iyiliği bir ideal olarak, nakşetmek istiyoruz. İyilik Okulu Projesi'nin aslında bizdeki önemi, değeri budur. Eğitimin içerisine değerler eğitimi noktasında eğer bir iyilik damlasını damlatabiliyorsak bundan çok bahtiyarız. İyilik Okulu Projemizin içerisinde bu sunumlarla uygulamalı iyilik proje yarışmalarımız var. Bu yarışmayı bu sene İstanbul'da daha geniş bir ortamda gerçekleştireceğiz. Bütün genç kardeşlerimizin, öğrencilerimizin bu iyilik projesi yarışmalarına katılmalarını da özellikle rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.