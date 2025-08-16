  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. İzban'da yeni düzenleme: '90 dakika aktarma' kaldırıldı
Takip Et

İzban'da yeni düzenleme: '90 dakika aktarma' kaldırıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı kararla İZBAN’da 90 dakika aktarma ve Halk Taşıt uygulamaları sona erdi. Düzenleme sonrası İzmirim Kart kullanılmaya devam edecek ancak yolcular söz konusu haklardan yararlanamayacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İzban'da yeni düzenleme: '90 dakika aktarma' kaldırıldı
Takip Et

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ağustos ayı son birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır'ın yönetiminde yapıldı.

Oturumda İzmir'in kent içi taşımacılığında önemli bir yere sahip olan İzmir Banliyö Sistemi'nde (İZBAN), 90 dakika aktarma ile Halk Taşıt uygulaması, meclis kararı ile kaldırıldı. TCDD ile belediyenin yüzde 50 ortak olduğu İZBAN'da 90 dakika aktarma ve Halk Taşıt uygulamalarının kaldırılmasına yönelik madde kabul edilirken yeni düzenlemeye göre İzmirim Kart, İZBAN yeni bir sistem kurana kadar geçerli olacak. Yolcular yalnızca belirtilen ayrıcalıklardan faydalanamayacak.

Diğer ulaşım araçlarında ise mevcut sistem devam edecek.

Şehirler
İzmir’de ulaşıma zam geldi, 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak: İşte yeni zamlı fiyatlar
İzmir’de ulaşıma zam: İşte yeni zamlı fiyatlar
MasterTürk’ten erişilebilir konut hamlesi, “Proje gayrimenkul yatırım fonları”
MasterTürk’ten erişilebilir konut hamlesi, “Proje gayrimenkul yatırım fonları”
TransAnatolia, motor sporlarının başkenti Bursa’dan start alıyor
TransAnatolia, motor sporlarının başkenti Bursa’dan start alıyor
Mersin, iklim krizine hazırlanıyor
Mersin, iklim krizine hazırlanıyor
Yaş meyve sebzede ilk 7 ayda 1,81 milyar dolarlık ihracat
Yaş meyve sebzede ilk 7 ayda 1,81 milyar dolarlık ihracat
Mersin’in ‘öğrenci kenti’ kimliği, işbirliğiyle pekişecek
Mersin’in ‘öğrenci kenti’ kimliği, işbirliğiyle pekişecek